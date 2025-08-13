https://1prime.ru/20250813/neft-860664593.html
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире
2025-08-13T11:17+0300
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) слегка понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году - до 680 тысяч баррелей в сутки и теперь ожидает его на уровне 103,7 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Прогнозируется, что мировой спрос на нефть увеличится на 680 тысяч баррелей в сутки в 2025 году и на 700 тысяч баррелей в сутки в 2026 году, до 104,4 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, мировой спрос на нефть по итогам 2025 года составит 103,7 миллиона баррелей в сутки. В предыдущем докладе МЭА оценивало спрос в мире в 103,68 миллиона баррелей в сутки. При этом организация скорректировала данные за 2024 год: ранее в МЭА считали, что спрос в мире в прошлом году составлял 102,98 миллиона баррелей в сутки, а теперь показатель был пересчитан до 103,1 миллиона баррелей.
