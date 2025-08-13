https://1prime.ru/20250813/neft-860675114.html

Нефть дешевеет в ожидании статистики по запасам в США

Нефть дешевеет в ожидании статистики по запасам в США - 13.08.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет в ожидании статистики по запасам в США

Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются в пределах 1% перед публикацией статистики по запасам в США, следует из данных торгов. | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T14:40+0300

2025-08-13T14:40+0300

2025-08-13T14:41+0300

экономика

нефть

рынок

сша

ук альфа-капитал

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/82647/51/826475151_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_ddda98b6cbda0467b6fb6db82e6337e5.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются в пределах 1% перед публикацией статистики по запасам в США, следует из данных торгов. По состоянию на 14.24 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,6% - до 65,72 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,76%, до 62,69 доллара. Позднее в среду минэнерго США опубликует статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 8 августа снизились на 0,9 миллиона баррелей после уменьшения на 3 миллиона баррелей на предыдущей неделе. При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, напротив, выросли - на 1,5 миллиона баррелей. "Публикация (данных API - ред.) нарастила опасения слабости спроса на топливо в конце летнего сезона", - прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин. Аналитик отмечает и другие факторы, сдерживающие котировки. Среди них - ожидания роста добычи ОПЕК+ и неопределенность вокруг темпов восстановления мировой экономики. А в ближайшие дни динамика будет зависеть от новостного фона вокруг переговоров США и России.

https://1prime.ru/20250813/mea-860665261.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша, ук альфа-капитал, опек