Цены на нефть показывают снижение - 13.08.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть показывают снижение
Цены на нефть показывают снижение - 13.08.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть показывают снижение
Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются более чем на 1% после выхода данных по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T18:38+0300
2025-08-13T18:38+0300
экономика
торги
нефть
цены
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются более чем на 1% после выхода данных по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.22 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 1,16% относительно предыдущего закрытия - до 65,35 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 1,41%, до 62,28 доллара. Ранее в среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 августа, выросли на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 426,7 миллиона баррелей. Аналитики, наоборот, ожидали снижения показателя на 0,8 миллиона баррелей. Рост запасов может привести к увеличению предложения на рынке "черного золота". Помимо этого, инвесторы продолжают следить за событиями мировой геополитики, которые также могут оказать влияние на нефтяные котировки. "Рынки продолжают ожидать и смотреть в будущее, сейчас мы ждем большой встречи Трампа и Путина на Аляске", - цитирует агентство Блумберг аналитика Oilytics Кешава Лохию (Keshav Lohiya).
Экономика, Торги, Нефть, цены
18:38 13.08.2025
 
Цены на нефть показывают снижение

Торги: нефть дешевеет более чем на 1% после выхода данных по запасам в США

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются более чем на 1% после выхода данных по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.22 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 1,16% относительно предыдущего закрытия - до 65,35 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 1,41%, до 62,28 доллара.
Ранее в среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 августа, выросли на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 426,7 миллиона баррелей. Аналитики, наоборот, ожидали снижения показателя на 0,8 миллиона баррелей.
Рост запасов может привести к увеличению предложения на рынке "черного золота".
Помимо этого, инвесторы продолжают следить за событиями мировой геополитики, которые также могут оказать влияние на нефтяные котировки.
"Рынки продолжают ожидать и смотреть в будущее, сейчас мы ждем большой встречи Трампа и Путина на Аляске", - цитирует агентство Блумберг аналитика Oilytics Кешава Лохию (Keshav Lohiya).
