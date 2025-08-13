Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭА повысило прогноз роста нефтедобычи в мире в 2025 году
2025-08-13T11:03+0300
2025-08-13T11:03+0300
нефть
мэа
нефтедобыча
прогноз
энергетика
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 400 тысяч баррелей в сутки - до 2,5 миллиона - и ожидает теперь, что добыча составит в среднем 105,5 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Согласно прогнозам, мировая добыча нефти вырастет на 2,5 миллиона баррелей в сутки, до 105,5 миллиона баррелей в этом году, и еще на 1,9 миллиона баррелей в сутки, до 107,4 миллиона баррелей, в 2026 году", - считают в МЭА. Месяцем ранее МЭА прогнозировало, что добыча вырастет на 2,1 миллиона баррелей в сутки, до 105,1 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, оно повысило прогноз прироста на 400 тысяч баррелей в сутки.
нефть, мэа, нефтедобыча, прогноз
Нефть, МЭА, нефтедобыча, прогноз, Энергетика
11:03 13.08.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Нефтяное месторождение им. В. Филановского
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 400 тысяч баррелей в сутки - до 2,5 миллиона - и ожидает теперь, что добыча составит в среднем 105,5 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
"Согласно прогнозам, мировая добыча нефти вырастет на 2,5 миллиона баррелей в сутки, до 105,5 миллиона баррелей в этом году, и еще на 1,9 миллиона баррелей в сутки, до 107,4 миллиона баррелей, в 2026 году", - считают в МЭА.
Месяцем ранее МЭА прогнозировало, что добыча вырастет на 2,1 миллиона баррелей в сутки, до 105,1 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, оно повысило прогноз прироста на 400 тысяч баррелей в сутки.
Минфин не планирует возвращаться к расчету цены нефти для налогов по Brent
ЭнергетикаНефтьМЭАнефтедобычапрогноз
 
 
