Посол Венгрии назвал встречу Путина и Трампа достижением

Посол Венгрии назвал встречу Путина и Трампа достижением

2025-08-13T05:47+0300

ВЕНА, 13 авг - ПРАЙМ. Сам факт проведения встречи лидеров России и США, независимо от её последствий, уже является достижением, заявил РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России, член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга. Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован в Анкоридже на Аляске 15 августа. "Я думаю, что сам факт проведения встречи уже является достижением. По сравнению с эрой бывшего президента США Джо Байдена, двусторонние отношения России и США с января этого года значительно улучшились. Министр иностранных дел (США Марко) Рубио признал 6 марта, что на Украине идет прокси-война между США и Россией, и надо ее как можно раньше закончить. Можно по-разному оценивать президента Дональда Трампа, но одно неоспоримо: он сторонник реальной политики", - сказал эксперт. По его словам, исходя из интересов сторон, Трамп демонстрирует реалистичный подход к международным отношениям, и он признал, что у России есть законные интересы в сфере безопасности в контексте членства Украины в НАТО. "Он видел, что расширение НАТО не способствовало стабилизации Европы, а наоборот, дестабилизировало там ситуацию. Он знает, как реагирует глобальная государственная держава на появление стратегических изменений в балансе сил", - перечислил собеседник агентства. Он также отметил, что, если США считают недопустимым размещение российских или китайских военных баз и ракет на Кубе (как это вызвало кризис в 1962 году), то логично было бы признать недопустимость размещения американских и натовских военных баз на Украине. "Те, кто настаивают на членстве Украины в НАТО, имеют цель создать долгосрочные условия конфронтации вокруг России и между Россией и Европой. Не случайно, что европейские санкции направлялись на удаление России от Европы в области транспорта, торговли, энергетики... Если как результат этой встречи Москва и Вашингтон смогут развивать двусторонние отношения без абсолютизации войны на Украине, исходя из причин, которые привели к войне, тогда эту войну можно будет наконец закончить", - сказал Варга. Кроме того, эксперт указал, что предложение провести встречу Путина и Трампа именно на Аляске символично из-за исторических связей между Россией и США. "Когда Аляска была предложена в качестве места для президентской встречи, многие сразу думали о совместных исторических взаимодействиях российско-американских отношений. И символизм, конечно, здесь имеет место. Если исходить из того, насколько коллективный Запад противостоит запланированной встрече, то лучшее место нельзя было бы найти. Место встречи находится на территории одной из сторон, но с историческими связями к другому государству", - пояснил Варга. Он добавил, что, конечно, все пункты мотивации определения места встречи неизвестны, "но развивать российско-американские отношения лучше в условиях, которые не зависят от доброй воли третьих стран".

