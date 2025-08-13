https://1prime.ru/20250813/primore-860648250.html
В Приморье оштрафовали туроператора, не отправившего детей в Китай
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – ПРАЙМ. Туроператора из Владивостока, из-за которого почти 100 детей из четырех регионов Дальнего Востока весной не смогли выехать на отдых в КНР, оштрафовали на 500 тысяч рублей, сообщает прокуратура Приморья.
В марте власти Приморья сообщали, что дети из четырех регионов Дальнего Востока не смогли отправиться в запланированную поездку в Китай из-за невыполнения обязательств туркомпанией, для ребят организовано проживание и досуг в Приморье. Возбуждены дела о мошенничестве и оказании услуг ненадлежащего качества в отношении туроператора – индивидуального предпринимателя. Прокуратура сообщала, что бизнесвумен из Владивостока взяла на себя обязательства отправить детей на весенние каникулы в КНР, заключив соответствующие договоры, но не смогла организовать выезд, и почти 100 детей и их законные представители не покинули страну из-за отсутствия купленных для них путевок. Индивидуальный предприниматель в Единый федеральный реестр туроператоров не включена, сообщало ведомство. В течение недели всех детей отправили по домам.
"Прокуратура возбудила в отношении туроператора дело об административном правонарушении по статье 14.65 КоАП РФ (нарушение законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей). По результатам его рассмотрения индивидуальный предприниматель привлечен к ответственности в виде штрафа в сумме 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, поездка детей не состоялась, так как бывший сотрудник туристической фирмы не смог исполнить условия договоров из-за отсутствия денежных средств.
Продолжается расследование уголовных дел о мошенничестве и оказании услуг ненадлежащего качества, они находятся на контроле прокуратуры.
