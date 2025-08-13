https://1prime.ru/20250813/sayt-860659994.html
Официальный сайт Росморречфлота не работает
2025-08-13T10:04+0300
росморречфлот
https://cdnn.1prime.ru/img/83854/34/838543459_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_40912ec6a1f827ea70fbd393a6e69bda.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Официальный сайт Федерального агентства морского и речного транспорта - Росморречфлота - не работает ни со смартфона, ни со стационарного компьютера, убедился корреспондент РИА Новости. По состоянию на 9.55 утра официальный портал агентства не открывается. Если на смартфоне при заходе на сайт виден только черный экран, то при входе с компьютера появляется надпись: "Не удается получить доступ к сайту". В то же время официальные порталы Минтранса РФ, Росавиации, Росавтодора и РЖД работают в штатном режиме. РИА Новости направило запрос в Росморречфлот.
https://cdnn.1prime.ru/img/83854/34/838543459_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_0c3f26c923eb01fd134d1a4682e2de72.jpg
