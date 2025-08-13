Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Официальный сайт Росморречфлота не работает - 13.08.2025
Официальный сайт Росморречфлота не работает
Официальный сайт Росморречфлота не работает - 13.08.2025, ПРАЙМ
Официальный сайт Росморречфлота не работает
Официальный сайт Федерального агентства морского и речного транспорта - Росморречфлота - не работает ни со смартфона, ни со стационарного компьютера, убедился... | 13.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Официальный сайт Федерального агентства морского и речного транспорта - Росморречфлота - не работает ни со смартфона, ни со стационарного компьютера, убедился корреспондент РИА Новости. По состоянию на 9.55 утра официальный портал агентства не открывается. Если на смартфоне при заходе на сайт виден только черный экран, то при входе с компьютера появляется надпись: "Не удается получить доступ к сайту". В то же время официальные порталы Минтранса РФ, Росавиации, Росавтодора и РЖД работают в штатном режиме. РИА Новости направило запрос в Росморречфлот.
10:04 13.08.2025
 
Официальный сайт Росморречфлота не работает

Официальный сайт Росморречфлота не работает ни со смартфона, ни с компьютера

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Официальный сайт Федерального агентства морского и речного транспорта - Росморречфлота - не работает ни со смартфона, ни со стационарного компьютера, убедился корреспондент РИА Новости.
По состоянию на 9.55 утра официальный портал агентства не открывается. Если на смартфоне при заходе на сайт виден только черный экран, то при входе с компьютера появляется надпись: "Не удается получить доступ к сайту".
В то же время официальные порталы Минтранса РФ, Росавиации, Росавтодора и РЖД работают в штатном режиме.
РИА Новости направило запрос в Росморречфлот.
Заголовок открываемого материала