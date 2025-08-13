https://1prime.ru/20250813/sdelka-860660434.html

Стартап Perplexity предложил Google купить Chrome, пишут СМИ

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Стартап Perplexity, работающий в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сделал американской компании Google предложение о покупке у неё браузера Chrome за 34,5 миллиарда долларов, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на представителя стартапа. "Стартап Perplexity, занимающийся искусственным интеллектом, сделал официальное предложение о приобретении браузера Chrome от Google за 34,5 миллиарда долларов... Заявка, которую Perplexity собирается финансировать за счет внешних инвесторов, была отправлена в принадлежащую Alphabet Inc. компанию Google утром во вторник, сообщил представитель Perplexity", - говорится в материале. Главный коммерческий директор Perplexity Дмитрий Шевеленко заявил, что несколько крупных инвестиционных фондов согласились полностью профинансировать это приобретение, при этом конкретные компании не называются, сообщает агентство. В то же время аналитик Robert W. Baird & Co. Колин Себастьян (Colin Sebastian) отмечает, что предложение стартапа значительно снижает стоимость актива и не должно восприниматься всерьез, так как его стоимость оценивается ближе к 100 миллиардам долларов, говорится в статье. Компания Google отказалась от комментариев агентству. Это не первый случай, когда стартап делает подобные предложения. В январе агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщало, что Perplexity отправил предложение о покупке для слияния с материнской компанией TikTok - ByteDance Ltd. - в США. В прошлом году конгресс принял закон, согласно которому компания ByteDance должна была продать TikTok. В ноябре, при предыдущем президенте США Джо Байдене, американский минюст в рамках антимонопольного дела против Google попросил суд заставить компанию продать интернет-браузер Chrome. В апреле этого года агентство Блумберг сообщало, что интернет-компания Yahoo Inc. готова участвовать в торгах за веб-браузер Chrome, если федеральный суд США обяжет корпорацию Google отказаться от этого инструмента в рамках антимонопольного дела.

