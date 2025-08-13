Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Оборудование спутниковой связи Starlink, активно используемое украинскими военными, отличается низкой надежностью и требует постоянного ремонта. Об этом заявил Дмитрий Стеценко, CEO компании Stetman LLC, занимающейся обслуживанием этих терминалов, в интервью агентству Bloomberg."Тысячи терминалов Starlink каждую неделю требуют ремонта", - заявил Стеценко.По его словам, как правило, это происходит из-за неисправностей в работе чипов или разъемов. "Они отлично работают для использования в гражданских целях, если установить спутниковую антенну и она будет оставаться на месте. Но если их постоянно подключать и отключать, они в конечном итоге выходят из строя", - добавил он. Военные также жалуются на нестабильную работу системы. Младший сержант ВСУ Тарас рассказал Bloomberg, что на передовой связь Starlink часто прерывается, и бойцам приходится переключаться на проводной или мобильный интернет.Агентство Блумберг среди основных недостатков данной системы выделяет сложность в обслуживании, перегрев, а также высокую заметность терминалов с воздуха, в результате чего военные на земле становятся "потенциально легкой мишенью". Кроме того, отмечает агентство, кабели терминалов являются лакомством для мышей.
технологии, starlink, всу, spiegel
Технологии, Starlink, ВСУ, Spiegel
09:48 13.08.2025 (обновлено: 09:59 13.08.2025)
 
На Украине пожаловались на ненадежность и сложности в работе со Starlink

Глава Stetman LLC: сотни терминалов Starlink каждый день требуют ремонта

© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy%Флаг Украины
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Оборудование спутниковой связи Starlink, активно используемое украинскими военными, отличается низкой надежностью и требует постоянного ремонта. Об этом заявил Дмитрий Стеценко, CEO компании Stetman LLC, занимающейся обслуживанием этих терминалов, в интервью агентству Bloomberg.
"Тысячи терминалов Starlink каждую неделю требуют ремонта", - заявил Стеценко.
По его словам, как правило, это происходит из-за неисправностей в работе чипов или разъемов. "Они отлично работают для использования в гражданских целях, если установить спутниковую антенну и она будет оставаться на месте. Но если их постоянно подключать и отключать, они в конечном итоге выходят из строя", - добавил он.
Военные также жалуются на нестабильную работу системы. Младший сержант ВСУ Тарас рассказал Bloomberg, что на передовой связь Starlink часто прерывается, и бойцам приходится переключаться на проводной или мобильный интернет.
Агентство Блумберг среди основных недостатков данной системы выделяет сложность в обслуживании, перегрев, а также высокую заметность терминалов с воздуха, в результате чего военные на земле становятся "потенциально легкой мишенью". Кроме того, отмечает агентство, кабели терминалов являются лакомством для мышей.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
Reuters раскрыло, что случилось с ВСУ из-за отключения Starlink
26 июля, 14:25
 
ТехнологииStarlinkВСУSpiegel
 
 
Заголовок открываемого материала