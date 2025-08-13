https://1prime.ru/20250813/starlink-860658610.html

На Украине пожаловались на ненадежность и сложности в работе со Starlink

технологии

starlink

всу

spiegel

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Оборудование спутниковой связи Starlink, активно используемое украинскими военными, отличается низкой надежностью и требует постоянного ремонта. Об этом заявил Дмитрий Стеценко, CEO компании Stetman LLC, занимающейся обслуживанием этих терминалов, в интервью агентству Bloomberg."Тысячи терминалов Starlink каждую неделю требуют ремонта", - заявил Стеценко.По его словам, как правило, это происходит из-за неисправностей в работе чипов или разъемов. "Они отлично работают для использования в гражданских целях, если установить спутниковую антенну и она будет оставаться на месте. Но если их постоянно подключать и отключать, они в конечном итоге выходят из строя", - добавил он. Военные также жалуются на нестабильную работу системы. Младший сержант ВСУ Тарас рассказал Bloomberg, что на передовой связь Starlink часто прерывается, и бойцам приходится переключаться на проводной или мобильный интернет.Агентство Блумберг среди основных недостатков данной системы выделяет сложность в обслуживании, перегрев, а также высокую заметность терминалов с воздуха, в результате чего военные на земле становятся "потенциально легкой мишенью". Кроме того, отмечает агентство, кабели терминалов являются лакомством для мышей.

