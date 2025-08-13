https://1prime.ru/20250813/sud-860683960.html

Суд запретил американскому Citibank судиться с Т-Банком за пределами России

Суд запретил американскому Citibank судиться с Т-Банком за пределами России - 13.08.2025, ПРАЙМ

Суд запретил американскому Citibank судиться с Т-Банком за пределами России

Арбитражный суд Москвы в среду запретил американскому Citibank инициировать судебные и арбитражные разбирательства с Т-Банком за пределами России под угрозой... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T17:56+0300

2025-08-13T17:56+0300

2025-08-13T17:56+0300

арбитражный суд

citibank

т-банк

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/76423/65/764236542_0:39:1500:883_1920x0_80_0_0_4f666d72db902a4748fea0d87748f677.jpg

МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в среду запретил американскому Citibank инициировать судебные и арбитражные разбирательства с Т-Банком за пределами России под угрозой взыскания 27,4 миллиона долларов (около 2,2 миллиарда рублей по текущему курсу) в случае нарушения запрета, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями дела. Суд удовлетворил заявление Т-Банка частично, отклонив аналогичные требования ко второму ответчику – российскому АО "Коммерческий банк "Ситибанк". Причины такого решения станут известны после опубликования полного текста судебного акта. Изначально это заявление было подано в октябре 2024 года Росбанком. После его присоединения в январе к Т-Банку суд произвел процессуальную замену заявителя. Как следует из опубликованных материалов, Т-Банк просил запретить инициировать разбирательства против него, "прямо или косвенно связанные с фактом причинения вреда… в результате удержания, изъятия, блокировки денежных средств, в государственных и третейских судах и арбитражах" за пределами РФ. Кроме того, заявитель просил обязать ответчиков принять все зависящие от них меры для прекращения таких разбирательств, а также запретить им начинать и вести за рубежом процессы с целью добиться антиискового запрета в отношении самого Т-Банка. Наконец, российский банк просил суд установить денежную сумму в размере более 27,4 миллиона долларов, "подлежащую солидарному взысканию с ответчиков… за нарушение настоящего судебного запрета". Арбитражный суд Москвы 6 августа частично удовлетворил иск Т-Банка, в котором он просил взыскать более 27,4 миллиона долларов убытков солидарно с американского Citibank и его дочернего российского "Ситибанка". Иск был заявлен о взыскании убытков в размере заблокированных из-за санкций денежных средств истца. Более подробно обстоятельства спора не сообщались. То дело по просьбе истца слушалось в закрытом режиме. Citibank - крупнейший депозитарий и расчетный центр для российских расписок и облигаций. Как депозитарий он обслуживал, например, АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ Груп". После введения против России западных санкций Citibank заявил, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.

https://1prime.ru/20250813/sud-860675576.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

арбитражный суд, citibank, т-банк, банки