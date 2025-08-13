В Т-Банке рассказали о проблемах с возвратом средств

https://1prime.ru/20250813/t-bank-860651641.html
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Почти половина (43%) всех обращений клиентов в Т-Банк за возвратом средств связана с подписками на различные платформы и услуги, рассказал в интервью РИА Новости руководитель управления претензий и возвратов банка Алексей Дианов.
"Основная проблема сейчас - это списание оплаты за различные подписки, которые продлеваются автоматически, и не всегда клиент об этом помнит или не всегда его об этом уведомляют. Таких обращений чуть меньше половины (43%) от всех, которые мы получаем", - сказал он.
Дианов отметил, что часто возврат средств по подобным обращениям происходит с помощью чарджбэка (процедура оспаривания банковской транзакции и возврата денег клиенту, если он не согласен с операцией).
Помимо подписок, люди часто ошибаются при переводе денежных средств на банковский счет другого человека - например, если допустили ошибку в данных получателя. Кроме того, часто клиенты требуют возврата средств за доставку еды, оплату на автозаправках, а также за покупки, совершенные через цифровые приложения.
По словам Дианова, чаще всего услугой возврата средств пользуются мужчины в возрасте 18–24 лет. "Это наиболее осведомленные по технике люди, которые привыкли отстаивать свои права", - отметил он.
