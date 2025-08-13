https://1prime.ru/20250813/t-bank-860651641.html

В Т-Банке рассказали о проблемах с возвратом средств

В Т-Банке рассказали о проблемах с возвратом средств - 13.08.2025, ПРАЙМ

В Т-Банке рассказали о проблемах с возвратом средств

Почти половина (43%) всех обращений клиентов в Т-Банк за возвратом средств связана с подписками на различные платформы и услуги, рассказал в интервью РИА... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T07:31+0300

2025-08-13T07:31+0300

2025-08-13T07:31+0300

финансы

банки

россия

т-банк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860651641.jpg?1755059490

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Почти половина (43%) всех обращений клиентов в Т-Банк за возвратом средств связана с подписками на различные платформы и услуги, рассказал в интервью РИА Новости руководитель управления претензий и возвратов банка Алексей Дианов. "Основная проблема сейчас - это списание оплаты за различные подписки, которые продлеваются автоматически, и не всегда клиент об этом помнит или не всегда его об этом уведомляют. Таких обращений чуть меньше половины (43%) от всех, которые мы получаем", - сказал он. Дианов отметил, что часто возврат средств по подобным обращениям происходит с помощью чарджбэка (процедура оспаривания банковской транзакции и возврата денег клиенту, если он не согласен с операцией). Помимо подписок, люди часто ошибаются при переводе денежных средств на банковский счет другого человека - например, если допустили ошибку в данных получателя. Кроме того, часто клиенты требуют возврата средств за доставку еды, оплату на автозаправках, а также за покупки, совершенные через цифровые приложения. По словам Дианова, чаще всего услугой возврата средств пользуются мужчины в возрасте 18–24 лет. "Это наиболее осведомленные по технике люди, которые привыкли отстаивать свои права", - отметил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, т-банк