Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вербовка наемников в Колумбии поставит под угрозу дипломатические отношения - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250813/verbovka-860648773.html
Вербовка наемников в Колумбии поставит под угрозу дипломатические отношения
Вербовка наемников в Колумбии поставит под угрозу дипломатические отношения - 13.08.2025, ПРАЙМ
Вербовка наемников в Колумбии поставит под угрозу дипломатические отношения
Вербовка наемников иностранными посольствами в Колумбии поставит под угрозу дипломатические отношения Боготы с этими странами после того, как закон о запрете... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T03:53+0300
2025-08-13T03:53+0300
экономика
мировая экономика
общество
колумбия
украина
рф
мария захарова
сергей лавров
мид
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860648773.jpg?1755046382
МОНТЕВИДЕО, 13 авг - ПРАЙМ. Вербовка наемников иностранными посольствами в Колумбии поставит под угрозу дипломатические отношения Боготы с этими странами после того, как закон о запрете наемничества в стране будет принят, заявил в интервью РИА Новости конгрессмен от правящей коалиции "Исторический пакт" Алехандро Торо. В начале августа президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке. "Закон будет исчерпывающим - это (вербовка наемников через посольства - ред.) станет незаконным. Нарушение закона поставит под угрозу дипломатические отношения. Соглашение однозначно охватывает и любые контакты посольств с подобными компаниями", - подчеркнул Торо, координирующий работу в конгрессе над законопроектом о запрете наемничества. Колумбийский парламентарий отметил, что речь идет о недопустимой практике, при которой бывшие военные, подготовленные государством за счет средств налогоплательщиков, используются в вооруженных конфликтах за рубежом. Торо заявил, что полностью осуждает деятельность посольств, которые привлекают наемников - "будь то Украина, ОАЭ или другие", - и что никакая структура, вовлеченная в подобную деятельность, не должна работать на территории Колумбии. Вместе с тем он приветствовал присутствие на рынке легальных фирм, которые готовят специалистов в сфере безопасности для работы за рубежом в качестве консультантов. Как заявил ранее РИА Новости Посол РФ в Боготе Николай Тавдумадзе, Россия рассчитывает, что власти Колумбии предпримут меры по борьбе с практикой вербовки граждан этой страны в наемники. В интервью РИА Новости он рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
колумбия
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , колумбия, украина, рф, мария захарова, сергей лавров, мид, минобороны рф
Экономика, Мировая экономика, Общество , КОЛУМБИЯ, УКРАИНА, РФ, Мария Захарова, Сергей Лавров, МИД, Минобороны РФ
03:53 13.08.2025
 
Вербовка наемников в Колумбии поставит под угрозу дипломатические отношения

Конгрессмен Торо: вербовка наемников в Колумбии поставит под угрозу дипотношения

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОНТЕВИДЕО, 13 авг - ПРАЙМ. Вербовка наемников иностранными посольствами в Колумбии поставит под угрозу дипломатические отношения Боготы с этими странами после того, как закон о запрете наемничества в стране будет принят, заявил в интервью РИА Новости конгрессмен от правящей коалиции "Исторический пакт" Алехандро Торо.
В начале августа президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке.
"Закон будет исчерпывающим - это (вербовка наемников через посольства - ред.) станет незаконным. Нарушение закона поставит под угрозу дипломатические отношения. Соглашение однозначно охватывает и любые контакты посольств с подобными компаниями", - подчеркнул Торо, координирующий работу в конгрессе над законопроектом о запрете наемничества.
Колумбийский парламентарий отметил, что речь идет о недопустимой практике, при которой бывшие военные, подготовленные государством за счет средств налогоплательщиков, используются в вооруженных конфликтах за рубежом.
Торо заявил, что полностью осуждает деятельность посольств, которые привлекают наемников - "будь то Украина, ОАЭ или другие", - и что никакая структура, вовлеченная в подобную деятельность, не должна работать на территории Колумбии. Вместе с тем он приветствовал присутствие на рынке легальных фирм, которые готовят специалистов в сфере безопасности для работы за рубежом в качестве консультантов.
Как заявил ранее РИА Новости Посол РФ в Боготе Николай Тавдумадзе, Россия рассчитывает, что власти Колумбии предпримут меры по борьбе с практикой вербовки граждан этой страны в наемники. В интервью РИА Новости он рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоКОЛУМБИЯУКРАИНАРФМария ЗахароваСергей ЛавровМИДМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала