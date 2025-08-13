Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Роснефть" ведет проектирование ветряной электростанции для "Восток Ойла" - 13.08.2025
"Роснефть" ведет проектирование ветряной электростанции для "Восток Ойла"
"Роснефть" ведет проектирование ветряной электростанции для "Восток Ойла"
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. "Роснефть" в рамках нефтегазового проекта "Восток Ойл" планирует построить ветряную электростанцию с установленной мощностью 50 МВт, сейчас ведется проектирование, сообщила компания в своём отчете."Развитие проекта "Восток Ойл" на севере Красноярского края предусматривает строительство ветрогенерации установленной мощностью 50 МВт. В 2024 году завершены ветроиспытания, ведется проектирование объекта", - говорится в сообщении.В ноябре 2023 года вице-президент - главный геолог компании Андрей Поляков говорил, что "Восток Ойл" будет снабжаться не только традиционной электроэнергетикой, но и ветрогенерацией мощностью порядка 1 ГВт, а суммарная мощность электростанций в проекте достигнет 3,6 ГВт."Восток Ойл" на полуострове Таймыр включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 7 миллиардов тонн жидких углеводородов.
роснефть, нефть, красноярский край, восток ойл
Энергетика, Роснефть, Нефть, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Восток Ойл
15:04 13.08.2025 (обновлено: 15:10 13.08.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. "Роснефть" в рамках нефтегазового проекта "Восток Ойл" планирует построить ветряную электростанцию с установленной мощностью 50 МВт, сейчас ведется проектирование, сообщила компания в своём отчете.
"Развитие проекта "Восток Ойл" на севере Красноярского края предусматривает строительство ветрогенерации установленной мощностью 50 МВт. В 2024 году завершены ветроиспытания, ведется проектирование объекта", - говорится в сообщении.
В ноябре 2023 года вице-президент - главный геолог компании Андрей Поляков говорил, что "Восток Ойл" будет снабжаться не только традиционной электроэнергетикой, но и ветрогенерацией мощностью порядка 1 ГВт, а суммарная мощность электростанций в проекте достигнет 3,6 ГВт.
"Восток Ойл" на полуострове Таймыр включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 7 миллиардов тонн жидких углеводородов.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
"Газпром нефть" создала новую технологию бурения
