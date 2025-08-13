https://1prime.ru/20250813/vlast-860676579.html
"Роснефть" ведет проектирование ветряной электростанции для "Восток Ойла"
"Роснефть" ведет проектирование ветряной электростанции для "Восток Ойла" - 13.08.2025, ПРАЙМ
"Роснефть" ведет проектирование ветряной электростанции для "Восток Ойла"
"Роснефть" в рамках нефтегазового проекта "Восток Ойл" планирует построить ветряную электростанцию с установленной мощностью 50 МВт, сейчас ведется... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T15:04+0300
2025-08-13T15:04+0300
2025-08-13T15:10+0300
энергетика
роснефть
нефть
красноярский край
восток ойл
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860171888_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c500491c198d1ab96af87eec8e598831.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. "Роснефть" в рамках нефтегазового проекта "Восток Ойл" планирует построить ветряную электростанцию с установленной мощностью 50 МВт, сейчас ведется проектирование, сообщила компания в своём отчете."Развитие проекта "Восток Ойл" на севере Красноярского края предусматривает строительство ветрогенерации установленной мощностью 50 МВт. В 2024 году завершены ветроиспытания, ведется проектирование объекта", - говорится в сообщении.В ноябре 2023 года вице-президент - главный геолог компании Андрей Поляков говорил, что "Восток Ойл" будет снабжаться не только традиционной электроэнергетикой, но и ветрогенерацией мощностью порядка 1 ГВт, а суммарная мощность электростанций в проекте достигнет 3,6 ГВт."Восток Ойл" на полуострове Таймыр включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 7 миллиардов тонн жидких углеводородов.
https://1prime.ru/20250813/burenie-860666509.html
красноярский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860171888_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_94c56a18138652c6beb8694b1d60771d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роснефть, нефть, красноярский край, восток ойл
Энергетика, Роснефть, Нефть, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Восток Ойл
"Роснефть" ведет проектирование ветряной электростанции для "Восток Ойла"
"Роснефть" планирует построить ветряную электростанцию на 50 МВт для "Восток Ойла"
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. "Роснефть" в рамках нефтегазового проекта "Восток Ойл" планирует построить ветряную электростанцию с установленной мощностью 50 МВт, сейчас ведется проектирование, сообщила компания в своём отчете.
"Развитие проекта "Восток Ойл" на севере Красноярского края предусматривает строительство ветрогенерации установленной мощностью 50 МВт. В 2024 году завершены ветроиспытания, ведется проектирование объекта", - говорится в сообщении.
В ноябре 2023 года вице-президент - главный геолог компании Андрей Поляков говорил, что "Восток Ойл" будет снабжаться не только традиционной электроэнергетикой, но и ветрогенерацией мощностью порядка 1 ГВт, а суммарная мощность электростанций в проекте достигнет 3,6 ГВт.
"Восток Ойл" на полуострове Таймыр включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 7 миллиардов тонн жидких углеводородов.
"Газпром нефть" создала новую технологию бурения