"Роснефть" ведет проектирование ветряной электростанции для "Восток Ойла"

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. "Роснефть" в рамках нефтегазового проекта "Восток Ойл" планирует построить ветряную электростанцию с установленной мощностью 50 МВт, сейчас ведется проектирование, сообщила компания в своём отчете."Развитие проекта "Восток Ойл" на севере Красноярского края предусматривает строительство ветрогенерации установленной мощностью 50 МВт. В 2024 году завершены ветроиспытания, ведется проектирование объекта", - говорится в сообщении.В ноябре 2023 года вице-президент - главный геолог компании Андрей Поляков говорил, что "Восток Ойл" будет снабжаться не только традиционной электроэнергетикой, но и ветрогенерацией мощностью порядка 1 ГВт, а суммарная мощность электростанций в проекте достигнет 3,6 ГВт."Восток Ойл" на полуострове Таймыр включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 7 миллиардов тонн жидких углеводородов.

