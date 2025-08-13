В Росатоме сделали заявление об обстрелах промзоны и объектов у ЗАЭС

https://1prime.ru/20250813/zaes-860688354.html

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. ВСУ в среду с утра вели массированный артобстрел территории промзоны и объектов, прилегающих к площадке Запорожской АЭС, заявил "Росатом". "Сегодня с утра вооруженные силы Украины вели массированный артиллерийский огонь по территории промзоны и объектам, непосредственно прилегающим к площадке Запорожской АЭС. К счастью, жертв и разрушений удалось избежать", - говорится в сообщении. Отмечается, что аналогичная атака была проведена днем ранее. В результате этих целенаправленных обстрелов произошло возгорание в районе гидротехнических сооружений станции, воспламенилась сухая растительность, пламя удалось локализовать в 700 метрах от энергоблока. "Пожар был потушен силами сотрудников МЧС, которые рисковали своей жизнью, поскольку противник наносил прицельные удары с помощью БПЛА по прибывающим пожарным расчетам, чтобы воспрепятствовать тушению пламени", - рассказали в госкорпорации.При этом в Росатоме подчеркнули, что постоянные обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС могут привести к тяжелым последствиям."Непрекращающиеся обстрелы создают прямую угрозу физической целостности критически важной инфраструктуры станции, что может привести к тяжелым последствиям", - говорится в сообщении.

