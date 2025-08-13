Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Росатоме сделали заявление об обстрелах промзоны и объектов у ЗАЭС
Спецоперация на Украине
В Росатоме сделали заявление об обстрелах промзоны и объектов у ЗАЭС
В Росатоме сделали заявление об обстрелах промзоны и объектов у ЗАЭС - 13.08.2025, ПРАЙМ
В Росатоме сделали заявление об обстрелах промзоны и объектов у ЗАЭС
ВСУ в среду с утра вели массированный артобстрел территории промзоны и объектов, прилегающих к площадке Запорожской АЭС, заявил "Росатом". | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T20:14+0300
2025-08-13T20:15+0300
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. ВСУ в среду с утра вели массированный артобстрел территории промзоны и объектов, прилегающих к площадке Запорожской АЭС, заявил "Росатом". "Сегодня с утра вооруженные силы Украины вели массированный артиллерийский огонь по территории промзоны и объектам, непосредственно прилегающим к площадке Запорожской АЭС. К счастью, жертв и разрушений удалось избежать", - говорится в сообщении. Отмечается, что аналогичная атака была проведена днем ранее. В результате этих целенаправленных обстрелов произошло возгорание в районе гидротехнических сооружений станции, воспламенилась сухая растительность, пламя удалось локализовать в 700 метрах от энергоблока. "Пожар был потушен силами сотрудников МЧС, которые рисковали своей жизнью, поскольку противник наносил прицельные удары с помощью БПЛА по прибывающим пожарным расчетам, чтобы воспрепятствовать тушению пламени", - рассказали в госкорпорации.При этом в Росатоме подчеркнули, что постоянные обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС могут привести к тяжелым последствиям."Непрекращающиеся обстрелы создают прямую угрозу физической целостности критически важной инфраструктуры станции, что может привести к тяжелым последствиям", - говорится в сообщении.
20:14 13.08.2025 (обновлено: 20:15 13.08.2025)
 
В Росатоме сделали заявление об обстрелах промзоны и объектов у ЗАЭС

Росатом: ВСУ с утра 13 августа вели обстрел промзоны и объектов у ЗАЭС

© РИА Новости . Таисия Воронцова
Запорожская АЭС
© РИА Новости . Таисия Воронцова
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. ВСУ в среду с утра вели массированный артобстрел территории промзоны и объектов, прилегающих к площадке Запорожской АЭС, заявил "Росатом".
"Сегодня с утра вооруженные силы Украины вели массированный артиллерийский огонь по территории промзоны и объектам, непосредственно прилегающим к площадке Запорожской АЭС. К счастью, жертв и разрушений удалось избежать", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аналогичная атака была проведена днем ранее. В результате этих целенаправленных обстрелов произошло возгорание в районе гидротехнических сооружений станции, воспламенилась сухая растительность, пламя удалось локализовать в 700 метрах от энергоблока.
"Пожар был потушен силами сотрудников МЧС, которые рисковали своей жизнью, поскольку противник наносил прицельные удары с помощью БПЛА по прибывающим пожарным расчетам, чтобы воспрепятствовать тушению пламени", - рассказали в госкорпорации.
При этом в Росатоме подчеркнули, что постоянные обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС могут привести к тяжелым последствиям.
"Непрекращающиеся обстрелы создают прямую угрозу физической целостности критически важной инфраструктуры станции, что может привести к тяжелым последствиям", - говорится в сообщении.
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
На ЗАЭС оценили ситуацию с обстрелами со стороны ВСУ
10 августа, 11:11
 
Спецоперация на УкраинеРосатомобстрелыВСУ
 
 
