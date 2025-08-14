Активы суверенного фонда Саудовской Аравии PIF выросли в 2024 году

https://1prime.ru/20250814/aktivy-860705559.html
ДУБАЙ, 14 авг - ПРАЙМ. Активы под управлением суверенного инвестиционного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) по итогам 2024 года выросли на 19,3% и достигли 3,424 триллиона саудовских риалов (913 миллиардов долларов), следует из опубликованного финансового отчета фонда. "Общий объем активов под управлением к концу года достиг 3 424 миллиардов риалов по сравнению с 2 871 миллиардом риалов в 2023 году, что укрепило позиции PIF среди крупнейших и наиболее быстрорастущих суверенных фондов благосостояния в мире", - говорится в отчете. Согласно отчету, по итогам 2024 года на PIF приходится 10% всей экономики Саудовской Аравии без учета нефтегазового сектора. Доля активов фонда, находящихся внутри королевства, составляет 80%, а остальное приходится на инвестиции за рубежом и свободные денежные средства. Инвестиционный фонд PIF занимает ключевое место в запущенной в 2016 году стратегии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана по экономической трансформации королевства. К числу наиболее известных крупных проектов PIF в Саудовской Аравии относится "город будущего" Неом и проекты туристического кластера на Красном море. В 2022 и 2023 году правительство Саудовской Аравии передало под управление PIF в общей сложности 8% акций национальной нефтяной компании Saudi Aramco.
