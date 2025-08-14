https://1prime.ru/20250814/amangeldiev-860700286.html

Вице-премьер Киргизии отметил снижение товарооборота с Россией

БОСТЕРИ (Киргизия), 14 авг – ПРАЙМ. Товарооборот России и Киргизии за период с января по май 2025 года снизился, что требует анализа и разработки эффективных мер поддержки, сообщил первый вице-премьер Киргизии Данияр Амангельдиев. "Наши двусторонние отношения с Российской Федерацией – одним из ключевых торговых партнеров – продолжают укрепляться. В 2024 году объем товарооборота между нашими странами достиг почти 3,9 миллиарда долларов, что свидетельствует о взаимной заинтересованности и больших перспективах для дальнейшего сотрудничества. В то же время, за период с января по май 2025 года наблюдается некоторое сокращение товарооборота, что требует совместного анализа и разработки эффективных мер поддержки", - заявил зампред кабмина в ходе Киргизско-Российского экономического форума. По словам Амангельдиева, торгово-экономические отношения Бишкека и Москвы строятся на основе международных договоров и принципов Евразийского экономического союза, зоны свободной торговли и ВТО. Такая правовая база обеспечивает стабильность и прозрачность сотрудничества, открывает дополнительные возможности для роста и инвестиций. "Уверен, что консолидированные усилия, направленные на развитие сотрудничества по всем ключевым секторам экономики – от цифровых технологий до туризма – позволят нам создать мощный синергетический эффект и обеспечить устойчивый экономический рост", - подытожил чиновник. Седьмой Киргизско-Российский бизнес-форум проходит в курортном селе Бостери на побережье киргизского Иссык-Куля. В этом году в нем принимают участие более тысячи делегатов из России, Киргизии и ряда других стран.

