"Атом" представил такси-версию своего электромобиля

2025-08-14T11:18+0300

бизнес

авто

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. "Атом" представил такси-версию своего электромобиля на Международном Евразийском форуме "Такси" (МЕФТ-2025), передает корреспондент РИА Новости. Автомобиль обладает привычным для такси желтым цветом с добавлением темных вставок и черными шашечками. Также на корпусе автомобиля написано "Это электротакси. Тихо и комфортно". "Атом" в версии такси будет выпускаться в двухместном и классическом исполнении. Внедряемые в электромобиль информационные технологии, а также плавность хода и просторный салон с удобной посадкой через распашные двери будут комфортны как для водителя, так и для пассажиров. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на 2025 год на заводе "Москвич". Международный Евразийский форум "Такси" - крупнейшее профессиональное мероприятие в сфере таксомоторных перевозок и городской мобильности. Форум объединяет лидеров отрасли, представителей власти и экспертов для обсуждения ключевых вопросов развития таксомоторной отрасли.

