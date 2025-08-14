Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Между Санкт-Петербургом и Сухумом возобновили воздушное сообщение - 14.08.2025
Между Санкт-Петербургом и Сухумом возобновили воздушное сообщение
Между Санкт-Петербургом и Сухумом возобновили воздушное сообщение - 14.08.2025, ПРАЙМ
Между Санкт-Петербургом и Сухумом возобновили воздушное сообщение
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. В международном аэропорту Сухума имени Ардзинба встретили первый рейс из Санкт-Петербурга, выполненный авиакомпанией iFly,... | 14.08.2025, ПРАЙМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. В международном аэропорту Сухума имени Ардзинба встретили первый рейс из Санкт-Петербурга, выполненный авиакомпанией iFly, сообщает пресс-служба правительства Петербурга. "Это важное событие для жителей Петербурга и Абхазии. Мы долго к нему стремились, вместе его добивались. Сегодня можем ответственно заявить, что выполнили поручение президента России о восстановлении прямого авиасообщения с Сухумом", - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что мощный импульс развития получат двусторонние деловые контакты, увеличатся потоки туристов. "В наших совместных планах – активизация партнерского взаимодействия между аэропортами двух городов", - добавил глава города. Аэропорт в Сухуме открылся в мае этого года после 32-летнего перерыва. Его реконструкция стала совместным проектом России и Абхазии. На Петербургском международном экономическом форуме 2023 года между Российской Федерацией и Республикой Абхазия было подписано соглашение о восстановлении Международного аэропорта Сухума в рамках реализации поручения президента РФ о восстановлении прямого авиасообщения между Россией и Абхазией. Организация прямого авиасообщения между Петербургом и Аэропортом Сухума обсуждалась на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года в рамках рабочей встречи, которую 19 июня провели губернатор Александр Беглов и президент Республики Абхазия Бадра Гунба. На борту самолета в Сухум прибыла официальная делегация Санкт-Петербурга во главе с председателем законодательного собрания Александром Бельским. Рейс из Северной столицы России в столице Абхазии встречали представители правительства страны во главе с премьер-министром Владимиром Делбой. Полеты в Санкт-Петербург из Абхазии будут осуществляться дважды в неделю по средам и воскресеньям.
Новости
19:19 14.08.2025
 
Между Санкт-Петербургом и Сухумом возобновили воздушное сообщение

Возобновлено воздушное сообщение между Петербургом со столицей Абхазии

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСухум. Абхазия
Сухум. Абхазия
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. В международном аэропорту Сухума имени Ардзинба встретили первый рейс из Санкт-Петербурга, выполненный авиакомпанией iFly, сообщает пресс-служба правительства Петербурга.
"Это важное событие для жителей Петербурга и Абхазии. Мы долго к нему стремились, вместе его добивались. Сегодня можем ответственно заявить, что выполнили поручение президента России о восстановлении прямого авиасообщения с Сухумом", - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Он отметил, что мощный импульс развития получат двусторонние деловые контакты, увеличатся потоки туристов. "В наших совместных планах – активизация партнерского взаимодействия между аэропортами двух городов", - добавил глава города.
Аэропорт в Сухуме открылся в мае этого года после 32-летнего перерыва. Его реконструкция стала совместным проектом России и Абхазии.
На Петербургском международном экономическом форуме 2023 года между Российской Федерацией и Республикой Абхазия было подписано соглашение о восстановлении Международного аэропорта Сухума в рамках реализации поручения президента РФ о восстановлении прямого авиасообщения между Россией и Абхазией.
Организация прямого авиасообщения между Петербургом и Аэропортом Сухума обсуждалась на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года в рамках рабочей встречи, которую 19 июня провели губернатор Александр Беглов и президент Республики Абхазия Бадра Гунба.
На борту самолета в Сухум прибыла официальная делегация Санкт-Петербурга во главе с председателем законодательного собрания Александром Бельским. Рейс из Северной столицы России в столице Абхазии встречали представители правительства страны во главе с премьер-министром Владимиром Делбой.
Полеты в Санкт-Петербург из Абхазии будут осуществляться дважды в неделю по средам и воскресеньям.
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
Россия и Абхазия продлили договор о социально-экономическом сотрудничестве
21 июля, 18:53
 
ЭкономикаСухумавиасообщениевозобновление
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
