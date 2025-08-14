https://1prime.ru/20250814/aviasoobschenie-860729591.html
Между Санкт-Петербургом и Сухумом возобновили воздушное сообщение
Между Санкт-Петербургом и Сухумом возобновили воздушное сообщение
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. В международном аэропорту Сухума имени Ардзинба встретили первый рейс из Санкт-Петербурга, выполненный авиакомпанией iFly, сообщает пресс-служба правительства Петербурга. "Это важное событие для жителей Петербурга и Абхазии. Мы долго к нему стремились, вместе его добивались. Сегодня можем ответственно заявить, что выполнили поручение президента России о восстановлении прямого авиасообщения с Сухумом", - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что мощный импульс развития получат двусторонние деловые контакты, увеличатся потоки туристов. "В наших совместных планах – активизация партнерского взаимодействия между аэропортами двух городов", - добавил глава города. Аэропорт в Сухуме открылся в мае этого года после 32-летнего перерыва. Его реконструкция стала совместным проектом России и Абхазии. На Петербургском международном экономическом форуме 2023 года между Российской Федерацией и Республикой Абхазия было подписано соглашение о восстановлении Международного аэропорта Сухума в рамках реализации поручения президента РФ о восстановлении прямого авиасообщения между Россией и Абхазией. Организация прямого авиасообщения между Петербургом и Аэропортом Сухума обсуждалась на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года в рамках рабочей встречи, которую 19 июня провели губернатор Александр Беглов и президент Республики Абхазия Бадра Гунба. На борту самолета в Сухум прибыла официальная делегация Санкт-Петербурга во главе с председателем законодательного собрания Александром Бельским. Рейс из Северной столицы России в столице Абхазии встречали представители правительства страны во главе с премьер-министром Владимиром Делбой. Полеты в Санкт-Петербург из Абхазии будут осуществляться дважды в неделю по средам и воскресеньям.
