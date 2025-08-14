https://1prime.ru/20250814/avto-860669548.html

Россияне начали чаще чинить самые популярные подержанные автомобили

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Специалисты Авто.ру и международной сети автосервисов FIT SERVICE выяснили, что стоимость сервисных работ выросла почти на четверть год к году. Владельцы самых популярных на рынке подержанных автомобилей начали обращаться за ремонтом на 13% чаще, чем в 2024 г. Помимо роста числа обращений, фиксируется и увеличение серьезности поломок и объема необходимых сервисных работ.Аналитики Авто.ру проанализировали продажи автомобилей с пробегом в 2025 году. Самыми популярными моделями стали Lada (ВАЗ) Vesta, Volkswagen Polo, Lada (ВАЗ) Kalina, Lada (ВАЗ) 2114, Kia Rio, Ford Focus, Hyundai Solaris, Lada (ВАЗ) Priora, Lada (ВАЗ) Granta, Skoda Octavia.Эти 10 моделей стабильно остаются наиболее ходовыми у российских автовладельцев и попадали в топ самых популярных несколько лет подряд. Однако средний возраст этих моделей с каждым годом растет. В 2025 году он достиг 9,9 лет, что на 8 месяцев больше, чем год назад. При этом средний пробег с 2023 по 2025 гг. увеличился на 14%: с 137 774 км до 156 407 км. Все это говорит о том, что россияне не спешат продавать свои автомобили.По данным аналитиков FIT SERVICE, во втором квартале 2025 года среди моделей из ТОП-10 больше всего увеличилось количество обращений за ремонтом у владельцев Volkswagen Polo (рост 35% квартал к кварталу), Kia Rio (+13%), Lada (ВАЗ) Granta (+14%) и Lada (ВАЗ) Vesta (+20%). При этом в июле 2025 года число посещений автосервисов этими автомобилями выросло уже на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.Средние чеки на ремонт и обслуживание у всех моделей ТОП-10 стали выше. Самый значительный рост среднего чека отмечается у Lada (ВАЗ) Kalina (+37,74%), Skoda Octavia (+34,01%) и Lada (ВАЗ) Priora (+30,76%)."Стоимость ремонта и обслуживания растет не только из-за инфляции и удорожания запчастей, но и потому, что автомобили становятся всё старше, и всё чаще требуются сложные и трудоемкие ремонты. Сейчас у многих автовладельцев просто нет возможности купить новую машину, поэтому возрастной автопарк вынужденно поддерживают в хорошем состоянии путем вложения в объемные ремонты. Это и влияет на рост средних чеков в сервисах", — объясняет Татьяна Овчинникова, директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE.Помимо стандартного технического обслуживания (диагностика, замена масла и шиномонтаж), пользователи часто обращаются с мелким ремонтом ходовой части. Далее "по популярности" обращений следует ремонт рулевого управления, топливной системы, обогрева и кондиционирования, а также двигателя, тормозной системы и электрооборудования.Авто.ру и FIT SERVICE советуют быть осмотрительными при покупке подержанных автомобилей: покупатели, которые выбирают авто с историей частого "гаражного" ремонта, могут в дальнейшем столкнуться со скрытыми проблемами. Перед приобретением рекомендуется проверить историю автомобиля, обязательно провести тщательную диагностику в профессиональном автосервисе. Также особенно внимательно стоит подходить к выбору продавца. Важно, чтобы в случае проблем с машиной можно было оперативно связаться с продавцом и решить спорные вопросы.

