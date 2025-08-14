Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Авито рассказали, какие китайские авто дешевле всего обходятся владельцам - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250814/avto-860715955.html
В Авито рассказали, какие китайские авто дешевле всего обходятся владельцам
В Авито рассказали, какие китайские авто дешевле всего обходятся владельцам - 14.08.2025, ПРАЙМ
В Авито рассказали, какие китайские авто дешевле всего обходятся владельцам
Эксперты Авито Авто проанализировали данные о стоимости владения китайскими автомобилями с пробегом, представленными на платформе в период с апреля по июль 2025 | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T15:00+0300
2025-08-14T15:00+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_0e11aa544d255be547304035c47d0bdc.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные о стоимости владения китайскими автомобилями с пробегом, представленными на платформе в период с апреля по июль 2025 года. Оказалось, что дешевле всего обходится содержание компактного хэтчбека LIFAN Smily.В пятерку китайских моделей, годовая стоимость владения которыми ниже всего, вошли LIFAN Smily (74 000 рублей), LIFAN X50 (75 000 рублей), Geely MK Cross (78 000 рублей), Geely MK (78 000) и Chery IndiS (79 000 рублей).Несколько выше стоимость владения автомобилями, которые в настоящий момент являются одними из наиболее популярных у пользователей Авито Авто. Например, владение Geely Coolray обойдется в 81 000 рублей в год, Changan CS35 – в 83 000 рублей, OMODA C5 – в 86 000 рублей, Chery Tiggo 4 – в 87 000 рублей, Geely Atlas Pro – в 88 000 рублей.По данным Авито Авто, в среднем выгоднее содержать автомобили марок FAW (74 000 рублей в год), Haima (77 000 рублей в год), Brilliance (79 000 рублей в год), Changan (84 000 рублей в год) и Geely (85 000 рублей в год).На платформе стоимость владения автомобилем рассчитывается автоматически – ее можно увидеть прямо в объявлении. При этом за средний пробег принимается показатель в 13,7 тысячи километров в год. Стоимость топлива основана на данных Росстата, а его расход – на технических характеристиках модели. Цена полиса ОСАГО рассчитывается исходя из условий для водителей в возрасте 34 лет со стажем вождения 11 лет, а средняя стоимость техобслуживания – в соответствии с данными Автотеки."Многие китайские автомобили до сих пор воспринимаются автолюбителями “в новинку”, а у покупателей еще недостаточно опыта эксплуатации, чтобы объективно оценить их надежность и стоимость владения. Именно этот фактор, а не реальные расходы, часто лежит в основе представлений о высоких затратах на содержание. Однако данные Авито Авто показывают: средние расходы на содержание автомобилей из Поднебесной – топливо, страховка, обслуживание – сегодня сопоставимы с показателями авто из других стран. Но, чтобы окончательно убедиться в надежности выбора, можно проверить полную историю автомобиля в отчете Автотеки, в котором собраны в удобном и понятном формате данные о пробеге, ДТП и ремонтах, залогах, запретах и легальности ввоза и другие важные факты, которые позволяют минимизировать финансовые и юридические риски при выборе авто с пробегом", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.
https://1prime.ru/20250811/avto-860561582.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b2d0ac2127859e1d6d25af5667d3d511.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто
РОССИЯ, Авто
15:00 14.08.2025
 
В Авито рассказали, какие китайские авто дешевле всего обходятся владельцам

Авито Авто: дешевле всего обходится содержание компактного хэтчбека LIFAN Smily

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные о стоимости владения китайскими автомобилями с пробегом, представленными на платформе в период с апреля по июль 2025 года. Оказалось, что дешевле всего обходится содержание компактного хэтчбека LIFAN Smily.
В пятерку китайских моделей, годовая стоимость владения которыми ниже всего, вошли LIFAN Smily (74 000 рублей), LIFAN X50 (75 000 рублей), Geely MK Cross (78 000 рублей), Geely MK (78 000) и Chery IndiS (79 000 рублей).
Несколько выше стоимость владения автомобилями, которые в настоящий момент являются одними из наиболее популярных у пользователей Авито Авто. Например, владение Geely Coolray обойдется в 81 000 рублей в год, Changan CS35 – в 83 000 рублей, OMODA C5 – в 86 000 рублей, Chery Tiggo 4 – в 87 000 рублей, Geely Atlas Pro – в 88 000 рублей.
По данным Авито Авто, в среднем выгоднее содержать автомобили марок FAW (74 000 рублей в год), Haima (77 000 рублей в год), Brilliance (79 000 рублей в год), Changan (84 000 рублей в год) и Geely (85 000 рублей в год).
На платформе стоимость владения автомобилем рассчитывается автоматически – ее можно увидеть прямо в объявлении. При этом за средний пробег принимается показатель в 13,7 тысячи километров в год. Стоимость топлива основана на данных Росстата, а его расход – на технических характеристиках модели. Цена полиса ОСАГО рассчитывается исходя из условий для водителей в возрасте 34 лет со стажем вождения 11 лет, а средняя стоимость техобслуживания – в соответствии с данными Автотеки.
"Многие китайские автомобили до сих пор воспринимаются автолюбителями “в новинку”, а у покупателей еще недостаточно опыта эксплуатации, чтобы объективно оценить их надежность и стоимость владения. Именно этот фактор, а не реальные расходы, часто лежит в основе представлений о высоких затратах на содержание. Однако данные Авито Авто показывают: средние расходы на содержание автомобилей из Поднебесной – топливо, страховка, обслуживание – сегодня сопоставимы с показателями авто из других стран. Но, чтобы окончательно убедиться в надежности выбора, можно проверить полную историю автомобиля в отчете Автотеки, в котором собраны в удобном и понятном формате данные о пробеге, ДТП и ремонтах, залогах, запретах и легальности ввоза и другие важные факты, которые позволяют минимизировать финансовые и юридические риски при выборе авто с пробегом", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.
Автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
Эксперты рассказали, какие марки авто вызывают у россиян наибольший интерес
11 августа, 11:38
 
РОССИЯАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала