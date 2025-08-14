https://1prime.ru/20250814/avto-860715955.html

В Авито рассказали, какие китайские авто дешевле всего обходятся владельцам

В Авито рассказали, какие китайские авто дешевле всего обходятся владельцам - 14.08.2025, ПРАЙМ

В Авито рассказали, какие китайские авто дешевле всего обходятся владельцам

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о стоимости владения китайскими автомобилями с пробегом, представленными на платформе в период с апреля по июль 2025 | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T15:00+0300

2025-08-14T15:00+0300

2025-08-14T15:00+0300

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_0e11aa544d255be547304035c47d0bdc.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные о стоимости владения китайскими автомобилями с пробегом, представленными на платформе в период с апреля по июль 2025 года. Оказалось, что дешевле всего обходится содержание компактного хэтчбека LIFAN Smily.В пятерку китайских моделей, годовая стоимость владения которыми ниже всего, вошли LIFAN Smily (74 000 рублей), LIFAN X50 (75 000 рублей), Geely MK Cross (78 000 рублей), Geely MK (78 000) и Chery IndiS (79 000 рублей).Несколько выше стоимость владения автомобилями, которые в настоящий момент являются одними из наиболее популярных у пользователей Авито Авто. Например, владение Geely Coolray обойдется в 81 000 рублей в год, Changan CS35 – в 83 000 рублей, OMODA C5 – в 86 000 рублей, Chery Tiggo 4 – в 87 000 рублей, Geely Atlas Pro – в 88 000 рублей.По данным Авито Авто, в среднем выгоднее содержать автомобили марок FAW (74 000 рублей в год), Haima (77 000 рублей в год), Brilliance (79 000 рублей в год), Changan (84 000 рублей в год) и Geely (85 000 рублей в год).На платформе стоимость владения автомобилем рассчитывается автоматически – ее можно увидеть прямо в объявлении. При этом за средний пробег принимается показатель в 13,7 тысячи километров в год. Стоимость топлива основана на данных Росстата, а его расход – на технических характеристиках модели. Цена полиса ОСАГО рассчитывается исходя из условий для водителей в возрасте 34 лет со стажем вождения 11 лет, а средняя стоимость техобслуживания – в соответствии с данными Автотеки."Многие китайские автомобили до сих пор воспринимаются автолюбителями “в новинку”, а у покупателей еще недостаточно опыта эксплуатации, чтобы объективно оценить их надежность и стоимость владения. Именно этот фактор, а не реальные расходы, часто лежит в основе представлений о высоких затратах на содержание. Однако данные Авито Авто показывают: средние расходы на содержание автомобилей из Поднебесной – топливо, страховка, обслуживание – сегодня сопоставимы с показателями авто из других стран. Но, чтобы окончательно убедиться в надежности выбора, можно проверить полную историю автомобиля в отчете Автотеки, в котором собраны в удобном и понятном формате данные о пробеге, ДТП и ремонтах, залогах, запретах и легальности ввоза и другие важные факты, которые позволяют минимизировать финансовые и юридические риски при выборе авто с пробегом", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.

https://1prime.ru/20250811/avto-860561582.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто