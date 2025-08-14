https://1prime.ru/20250814/fas-860704200.html
ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу
2025-08-14T10:33+0300
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России штрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу карты, по мнению ведомства, действия кредитной организации могли ввести потребителей в заблуждение, сообщили в ведомстве. "ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу карты. По мнению ведомства, действия организации могли ввести потребителей в заблуждение", - говорится в сообщении ФАС. Отмечается, что радиореклама банка содержала привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений. Однако в ней отсутствовала часть существенной информации о лимите перечислений в другие банки до 20 тысяч рублей и комиссии за совершение таких операций в размере 1,5%. Это не позволяло клиентам получать необходимые для осознанного выбора сведения о финансовой услуге. Подчеркивается, что служба возбудила дело в отношении Т-Банка, признала рекламу кредитной организации ненадлежащей и выдала предписание об устранении нарушения. За размещение ненадлежащей рекламы ведомство назначило банку штраф в соответствии с нормами КоАП.
