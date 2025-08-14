Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250814/fas-860704200.html
ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу
ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу - 14.08.2025, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России штрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу карты, по мнению ведомства, действия кредитной организации могли... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T10:33+0300
2025-08-14T10:33+0300
фас рф
банки
т-банк
штраф
ненадлежащая реклама
https://cdnn.1prime.ru/img/77676/59/776765915_0:72:1500:916_1920x0_80_0_0_f078064df0207352fa55aaa2b59bfd5b.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России штрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу карты, по мнению ведомства, действия кредитной организации могли ввести потребителей в заблуждение, сообщили в ведомстве. "ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу карты. По мнению ведомства, действия организации могли ввести потребителей в заблуждение", - говорится в сообщении ФАС. Отмечается, что радиореклама банка содержала привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений. Однако в ней отсутствовала часть существенной информации о лимите перечислений в другие банки до 20 тысяч рублей и комиссии за совершение таких операций в размере 1,5%. Это не позволяло клиентам получать необходимые для осознанного выбора сведения о финансовой услуге. Подчеркивается, что служба возбудила дело в отношении Т-Банка, признала рекламу кредитной организации ненадлежащей и выдала предписание об устранении нарушения. За размещение ненадлежащей рекламы ведомство назначило банку штраф в соответствии с нормами КоАП.
https://1prime.ru/20250813/fas-860661063.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77676/59/776765915_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_7b285d26129ba41552699f352963153e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фас рф, банки, т-банк, штраф, ненадлежащая реклама
ФАС РФ, Банки, Т-Банк, штраф, ненадлежащая реклама
10:33 14.08.2025
 
ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу

ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу карты

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России штрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу карты, по мнению ведомства, действия кредитной организации могли ввести потребителей в заблуждение, сообщили в ведомстве.
"ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу карты. По мнению ведомства, действия организации могли ввести потребителей в заблуждение", - говорится в сообщении ФАС.
Отмечается, что радиореклама банка содержала привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений. Однако в ней отсутствовала часть существенной информации о лимите перечислений в другие банки до 20 тысяч рублей и комиссии за совершение таких операций в размере 1,5%. Это не позволяло клиентам получать необходимые для осознанного выбора сведения о финансовой услуге.
Подчеркивается, что служба возбудила дело в отношении Т-Банка, признала рекламу кредитной организации ненадлежащей и выдала предписание об устранении нарушения. За размещение ненадлежащей рекламы ведомство назначило банку штраф в соответствии с нормами КоАП.
Витрина аптеки в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
ФАС согласовала цену отечественного препарата для лечения гриппа и ОРВИ
Вчера, 10:33
 
ФАС РФБанкиТ-Банкштрафненадлежащая реклама
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала