Сто дней со дня инаугурации канцлера Германии

2025-08-14T03:20+0300

БЕРЛИН, 14 авг - ПРАЙМ. Сто дней со дня инаугурации канцлера Германии Фридриха Мерца пройдет в четверг, за это время политик успел по непопулярности превзойти своих трех предшественников; о причинах данной тенденции - большом количестве предвыборных обещаний и недостаточных успехах в их реализации - в материале РИА Новости. Шестого мая 2025 года бундестаг ФРГ избрал Мерца канцлером лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю страны. Уже первые дни работы нового главы кабмина были омрачены весьма невысокой его популярностью среди населения, как свидетельствовали результаты опроса, проведенного институтом Insa для газеты Bild. Так, не прошло и нескольких дней, а 49% опрошенных уже не могли выдать Мерцу кредит доверия, в то время как лишь 23% выразили удовлетворенность его работой. Не лучшим образом дела обстоят и 100 дней спустя: согласно новому опросу института, доля респондентов, которые удовлетворены работой Мерца, наиболее низкая с момента его прихода к власти - 29%, при этом 67% опрошенных заявили об обратном. Для сравнения, у бывших канцлеров Олафа Шольца, Ангелы Меркель и Герхарда Шрёдера показатели удовлетворенности через такой же отрезок времени после избрания составляли 56, 74 и 63% согласно опросам института Infratest dimap. А по результатам недавнего опроса института Civey почти 40% немцев довольны нынешним правительством Мерца меньше, чем его предшественником, кабмином Шольца. В свою очередь, 49% опрошенных институтом INSA исходят из того, что кабмин Мерца может повторить судьбу правительства при Шольце - не продержаться у власти весь срок своих полномочий. К кризису доверия могло привести то, что в предвыборный период Мерц сделал множество обещаний, часть которых нарушил сразу же, как пришел к власти. Так, политик обещал вывести страну из затянувшегося кризиса госзаимствований, однако первыми же его решениями стали рекордное увеличение бюджета на оборону, обновление инфраструктуры, погашения налоговых недоимок в федеральных землях и снижения налоговой нагрузки на компании. Таким образом, Мерц хоть и выполнил часть своей программы, но действовал в обход механизма по ограничению государственных заимствований, так называемого "долгового тормоза", хотя ранее обещал этого не делать и за аналогичное нарушение критиковал кабмин Шольца. В результате бюджету, как и во времена Шольца, грозит дефицит, который может составить до 172 миллиардов евро к 2029 году, сообщает журнал Focus со ссылкой на свои источники. Правительство Мерца надеется избежать дефицита, пополнив государственную казну за счёт экономического роста. Однако на сотый день его правления такого положительного развития не наблюдается - экономика Германии продолжает третий год подряд находиться в стагнации. Уже при текущем кабмине, несмотря на разрекламированные канцлером "бустерные инвестиции" в экономику страны в размере 500 миллиардов евро, валовой внутренний продукт Германии в очередной раз сократился. В июле резко выросло число корпоративных банкротств, потребительская активность населения снизилась, а почти три миллиона человек остаются безработными. К однозначным успехам Мерца можно причислить пакет мер по ограничению нелегальной миграции - контроль и выдача отказов на въезд на границах, приостановку воссоединения семей мигрантов без спецстатуса, отмену так называемого ускоренного получения гражданства. Примечательно, что недовольны Мерцем не только в Германии, но и на Украине. В ходе предвыборной гонки Мерц не единожды намекал и даже прямо допускал, что в случае его победы ФРГ поставит Киеву ракеты Taurus. Придя же к власти, Мерц всё реже стал отвечать на вопросы о данных ракетах, а потом и вовсе вытеснил эту тему из плоскости общественного обсуждения, постановив, что информацию о любых текущих или будущих поставках оружия на Украину более нельзя публиковать в общедоступном списке. Чтобы сгладить впечатление о себе как о нерешительном стороннике Украины, в чём часто обвиняли его предшественника Шольца, позднее Мерц заявил, что Германия сняла ограничения по дальности с военных поставок Киеву, который теперь может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Впрочем, канцлер так и не пояснил, что конкретно это означает и чем отличается от схожих решений, которые до него принимал Шольц. Теперь Мерц, все эти 100 дней уделявший больше внимания внутренней и европейской политике, намерен сыграть роль посредника между США, Киевом и представителями стран ЕС, недовольных тем, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретятся те-а-тет на Аляске. Так, в среду канцлер организовал видеоконференцию европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского.

2025

