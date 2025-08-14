https://1prime.ru/20250814/kirgiziya-860713751.html

Мишустин заявил о готовности России развивать сотрудничество с Киргизией

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - ПРАЙМ. Россия готова наращивать сотрудничество с Киргизией по всем направлениям взаимной деятельности, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин в четверг прибыл в Киргизию с официальным визитом. Самолет главы правительства РФ приземлился в аэропорту "Иссык-Куль". "Мы искренне дорожим нашими братскими отношениями, готовы наращивать практическое сотрудничество по всем направлениям взаимной деятельности", - сказал Мишустин на российско-киргизских переговорах с главой правительства республики Адылбеком Касымалиевым. Также Мишустин поблагодарил киргизскую сторону за теплый прием на берегу Иссык-Куля. "Передаю вам также наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина", - добавил Мишустин. Кроме того, премьер-министр РФ подчеркнул, что на правительственном уровне главной задачей является выполнение тех договоренностей, к которым пришли лидеры стран - президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров. "Итоги переговоров 2 июля у нас с вами, как говорится, "на карандаше", - добавил Мишустин.

