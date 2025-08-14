https://1prime.ru/20250814/kirgiziya-860714350.html
Мишустин отметил развитие торгово-экономических связей РФ и Киргизии
Мишустин отметил развитие торгово-экономических связей РФ и Киргизии - 14.08.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил развитие торгово-экономических связей РФ и Киргизии
Торгово-экономическое взаимодействие России и Киргизии успешно развивается, между странами растет товарооборот, увеличиваются российские инвестиции в... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T14:10+0300
2025-08-14T14:10+0300
2025-08-14T14:10+0300
экономика
россия
киргизия
михаил мишустин
торговля
сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856115633_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_9ab2cd733a4a3d7682232370b0c04940.jpg
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - ПРАЙМ. Торгово-экономическое взаимодействие России и Киргизии успешно развивается, между странами растет товарооборот, увеличиваются российские инвестиции в республику, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг прибыл в Киргизию с официальным визитом. "Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, наше торгово-экономическое взаимодействие успешно развивается... Стабильно растет взаимный товарооборот, увеличиваются российские инвестиции в экономику Киргизии", - сказал Мишустин на российско-киргизских переговорах с главой правительства республики Адылбеком Касымалиевым. Также российский премьер-министр отметил эффективную работу Российско-Кыргызского фонда. "Развитие его инвестиционных ресурсов позволяет реализовать более 3,5 тысяч проектов. Особое внимание уделяется работе с малым и средним бизнесом, созданию новых точек экономического роста в различных регионах Киргизии", - сообщил Мишустин.
https://1prime.ru/20250814/kirgiziya-860713751.html
киргизия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856115633_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_d0709dfcac7cbfd682d849675b545649.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киргизия, михаил мишустин, торговля, сотрудничество
Экономика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Михаил Мишустин, торговля, сотрудничество
Мишустин отметил развитие торгово-экономических связей РФ и Киргизии
Мишустин: Россия и Киргизия успешно развивают торгово-экономическое взаимодействие
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - ПРАЙМ. Торгово-экономическое взаимодействие России и Киргизии успешно развивается, между странами растет товарооборот, увеличиваются российские инвестиции в республику, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в четверг прибыл в Киргизию с официальным визитом.
"Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, наше торгово-экономическое взаимодействие успешно развивается... Стабильно растет взаимный товарооборот, увеличиваются российские инвестиции в экономику Киргизии", - сказал Мишустин на российско-киргизских переговорах с главой правительства республики Адылбеком Касымалиевым.
Также российский премьер-министр отметил эффективную работу Российско-Кыргызского фонда.
"Развитие его инвестиционных ресурсов позволяет реализовать более 3,5 тысяч проектов. Особое внимание уделяется работе с малым и средним бизнесом, созданию новых точек экономического роста в различных регионах Киргизии", - сообщил Мишустин.
Мишустин заявил о готовности России развивать сотрудничество с Киргизией