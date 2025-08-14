Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин отметил развитие торгово-экономических связей РФ и Киргизии - 14.08.2025
Мишустин отметил развитие торгово-экономических связей РФ и Киргизии
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - ПРАЙМ. Торгово-экономическое взаимодействие России и Киргизии успешно развивается, между странами растет товарооборот, увеличиваются российские инвестиции в республику, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг прибыл в Киргизию с официальным визитом. "Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, наше торгово-экономическое взаимодействие успешно развивается... Стабильно растет взаимный товарооборот, увеличиваются российские инвестиции в экономику Киргизии", - сказал Мишустин на российско-киргизских переговорах с главой правительства республики Адылбеком Касымалиевым. Также российский премьер-министр отметил эффективную работу Российско-Кыргызского фонда. "Развитие его инвестиционных ресурсов позволяет реализовать более 3,5 тысяч проектов. Особое внимание уделяется работе с малым и средним бизнесом, созданию новых точек экономического роста в различных регионах Киргизии", - сообщил Мишустин.
россия, киргизия, михаил мишустин, торговля, сотрудничество
Экономика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Михаил Мишустин, торговля, сотрудничество
14:10 14.08.2025
 
Мишустин отметил развитие торгово-экономических связей РФ и Киргизии

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - ПРАЙМ. Торгово-экономическое взаимодействие России и Киргизии успешно развивается, между странами растет товарооборот, увеличиваются российские инвестиции в республику, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в четверг прибыл в Киргизию с официальным визитом.
"Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, наше торгово-экономическое взаимодействие успешно развивается... Стабильно растет взаимный товарооборот, увеличиваются российские инвестиции в экономику Киргизии", - сказал Мишустин на российско-киргизских переговорах с главой правительства республики Адылбеком Касымалиевым.
Также российский премьер-министр отметил эффективную работу Российско-Кыргызского фонда.
"Развитие его инвестиционных ресурсов позволяет реализовать более 3,5 тысяч проектов. Особое внимание уделяется работе с малым и средним бизнесом, созданию новых точек экономического роста в различных регионах Киргизии", - сообщил Мишустин.
Флаг Киргизии - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Мишустин заявил о готовности России развивать сотрудничество с Киргизией
14:05
 
Экономика РОССИЯ КИРГИЗИЯ Михаил Мишустин торговля сотрудничество
 
 
