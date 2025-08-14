https://1prime.ru/20250814/kirgiziya-860714350.html

Мишустин отметил развитие торгово-экономических связей РФ и Киргизии

Мишустин отметил развитие торгово-экономических связей РФ и Киргизии - 14.08.2025

Мишустин отметил развитие торгово-экономических связей РФ и Киргизии

Торгово-экономическое взаимодействие России и Киргизии успешно развивается, между странами растет товарооборот, увеличиваются российские инвестиции в... | 14.08.2025, ПРАЙМ

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - ПРАЙМ. Торгово-экономическое взаимодействие России и Киргизии успешно развивается, между странами растет товарооборот, увеличиваются российские инвестиции в республику, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг прибыл в Киргизию с официальным визитом. "Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, наше торгово-экономическое взаимодействие успешно развивается... Стабильно растет взаимный товарооборот, увеличиваются российские инвестиции в экономику Киргизии", - сказал Мишустин на российско-киргизских переговорах с главой правительства республики Адылбеком Касымалиевым. Также российский премьер-министр отметил эффективную работу Российско-Кыргызского фонда. "Развитие его инвестиционных ресурсов позволяет реализовать более 3,5 тысяч проектов. Особое внимание уделяется работе с малым и средним бизнесом, созданию новых точек экономического роста в различных регионах Киргизии", - сообщил Мишустин.

