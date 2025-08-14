https://1prime.ru/20250814/krasnoarmeysk-860733719.html

Разведчик рассказал об ожидающих прихода ВС РФ в Красноармейске

Разведчик рассказал об ожидающих прихода ВС РФ в Красноармейске

СЕЛИДОВО, 14 авг - ПРАЙМ. Большое количество мирных жителей остаются в Красноармейске (украинское название Покровск) в ДНР, которые не уезжают из города, ожидая прихода российских сил, сообщил корреспонденту РИА Новости разведчик российской группировки войск "Центр" с позывным "Король". Ранее в четверг разведчик с позывным "Король" рассказал о том, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске "В Покровске остается большое количество гражданских, которые не покидают территорию, не уезжают из города, что говорит о том, что люди ожидают нас, ждут, что мы придем. И мы сможем закрыть уже этот вопрос с безопасностью", - рассказал разведчик, демонстрируя видео с мирными жителями из данного населенного пункта. Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.

