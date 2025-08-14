Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Разведчик рассказал об ожидающих прихода ВС РФ в Красноармейске
Спецоперация на Украине
Разведчик рассказал об ожидающих прихода ВС РФ в Красноармейске
Разведчик рассказал об ожидающих прихода ВС РФ в Красноармейске
Большое количество мирных жителей остаются в Красноармейске (украинское название Покровск) в ДНР, которые не уезжают из города, ожидая прихода российских сил,... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T23:57+0300
2025-08-14T23:57+0300
СЕЛИДОВО, 14 авг - ПРАЙМ. Большое количество мирных жителей остаются в Красноармейске (украинское название Покровск) в ДНР, которые не уезжают из города, ожидая прихода российских сил, сообщил корреспонденту РИА Новости разведчик российской группировки войск "Центр" с позывным "Король". Ранее в четверг разведчик с позывным "Король" рассказал о том, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске "В Покровске остается большое количество гражданских, которые не покидают территорию, не уезжают из города, что говорит о том, что люди ожидают нас, ждут, что мы придем. И мы сможем закрыть уже этот вопрос с безопасностью", - рассказал разведчик, демонстрируя видео с мирными жителями из данного населенного пункта. Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
23:57 14.08.2025
 
Разведчик рассказал об ожидающих прихода ВС РФ в Красноармейске

Разведчик ВС РФ: много мирных в Красноармейске ожидают прихода армии России

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Выход снайперской группы Аида спецназа Ахмат на задание - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
СЕЛИДОВО, 14 авг - ПРАЙМ. Большое количество мирных жителей остаются в Красноармейске (украинское название Покровск) в ДНР, которые не уезжают из города, ожидая прихода российских сил, сообщил корреспонденту РИА Новости разведчик российской группировки войск "Центр" с позывным "Король".
Ранее в четверг разведчик с позывным "Король" рассказал о том, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске
"В Покровске остается большое количество гражданских, которые не покидают территорию, не уезжают из города, что говорит о том, что люди ожидают нас, ждут, что мы придем. И мы сможем закрыть уже этот вопрос с безопасностью", - рассказал разведчик, демонстрируя видео с мирными жителями из данного населенного пункта.
Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
FT назвала крупным успехом ВС России прорыв в районе Красноармейска
12 августа, 15:07
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на Украинемирные жителиВС РФ
 
 
