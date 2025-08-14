https://1prime.ru/20250814/nedvizhimost-860683395.html

Названы самые частые схемы мошенничества на вторичном рынке жилья

Названы самые частые схемы мошенничества на вторичном рынке жилья - 14.08.2025, ПРАЙМ

Названы самые частые схемы мошенничества на вторичном рынке жилья

Покупка квартиры на вторичном рынке сопряжена с определенными рисками. Подробнее о них, а также о том, как не стать жертвой мошенничества, агентству "Прайм"... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T02:02+0300

2025-08-14T02:02+0300

2025-08-14T02:02+0300

недвижимость

продажа недвижимости

вторичное жилье

финансы

мошенничество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860683395.jpg?1755126124

МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Покупка квартиры на вторичном рынке сопряжена с определенными рисками. Подробнее о них, а также о том, как не стать жертвой мошенничества, агентству "Прайм" рассказала юрист, член Российской Гильдии риелторов Алла Георгиева.Одна из мошеннических схем на вторичном рынке - продажа квартиры по поддельной или отозванной доверенности."Если продажа квартиры происходит по доверенности, необходимо проверить ее подлинность, когда она была выдана, не отозвана ли она. Бывают ситуации, когда человек сначала действительно имел намерения оформить на соседа, родственника, еще кого-нибудь доверенность для продажи квартиры, а потом передумал продавать и отозвал ее. А недобросовестное доверенное лицо может воспользоваться этой доверенностью и таким образом присвоить чужие деньги", - указала Георгиева.Еще один способ обмана связан с предложением занизить стоимость квартиры для ухода от налогов. Как правило, часть суммы прописывается в договоре купли-продажи, а оставшаяся - как неотделимые улучшения квартиры. Такой шаг в конечном счете может привести к финансовым потерям."В случае, когда оспаривается сделка, продавец вернет только те деньги, которые прописаны в стоимости квартиры. Поэтому в таком формате мошенники тоже могут присвоить чужое имущество", - указала Георгиева.У потенциального покупателя должны возникнуть вопросы, если собственник продает жилье, которым владел менее трех лет. В этом случае целесообразно проверить предыдущую сделку."Когда переход права, например, в год два раза или вообще очень часто - это очень сильно должно насторожить. Значит, с этой квартирой что-то не так. Но это уже в рамках проверки можно выявить", - указала эксперт.Чтобы избежать мошенничества, юрист посоветовала при покупке квартиры обращаться к профессиональным риелторам, заказывать проверки как объекта, так и собственника и внимательно изучать предоставленные продавцом документы.

https://1prime.ru/20250725/aferist-859939163.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, продажа недвижимости, вторичное жилье, финансы, мошенничество