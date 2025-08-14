Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые частые схемы мошенничества на вторичном рынке жилья - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250814/nedvizhimost-860683395.html
Названы самые частые схемы мошенничества на вторичном рынке жилья
Названы самые частые схемы мошенничества на вторичном рынке жилья - 14.08.2025, ПРАЙМ
Названы самые частые схемы мошенничества на вторичном рынке жилья
Покупка квартиры на вторичном рынке сопряжена с определенными рисками. Подробнее о них, а также о том, как не стать жертвой мошенничества, агентству "Прайм"... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T02:02+0300
2025-08-14T02:02+0300
недвижимость
продажа недвижимости
вторичное жилье
финансы
мошенничество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860683395.jpg?1755126124
МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Покупка квартиры на вторичном рынке сопряжена с определенными рисками. Подробнее о них, а также о том, как не стать жертвой мошенничества, агентству "Прайм" рассказала юрист, член Российской Гильдии риелторов Алла Георгиева.Одна из мошеннических схем на вторичном рынке - продажа квартиры по поддельной или отозванной доверенности."Если продажа квартиры происходит по доверенности, необходимо проверить ее подлинность, когда она была выдана, не отозвана ли она. Бывают ситуации, когда человек сначала действительно имел намерения оформить на соседа, родственника, еще кого-нибудь доверенность для продажи квартиры, а потом передумал продавать и отозвал ее. А недобросовестное доверенное лицо может воспользоваться этой доверенностью и таким образом присвоить чужие деньги", - указала Георгиева.Еще один способ обмана связан с предложением занизить стоимость квартиры для ухода от налогов. Как правило, часть суммы прописывается в договоре купли-продажи, а оставшаяся - как неотделимые улучшения квартиры. Такой шаг в конечном счете может привести к финансовым потерям."В случае, когда оспаривается сделка, продавец вернет только те деньги, которые прописаны в стоимости квартиры. Поэтому в таком формате мошенники тоже могут присвоить чужое имущество", - указала Георгиева.У потенциального покупателя должны возникнуть вопросы, если собственник продает жилье, которым владел менее трех лет. В этом случае целесообразно проверить предыдущую сделку."Когда переход права, например, в год два раза или вообще очень часто - это очень сильно должно насторожить. Значит, с этой квартирой что-то не так. Но это уже в рамках проверки можно выявить", - указала эксперт.Чтобы избежать мошенничества, юрист посоветовала при покупке квартиры обращаться к профессиональным риелторам, заказывать проверки как объекта, так и собственника и внимательно изучать предоставленные продавцом документы.
https://1prime.ru/20250725/aferist-859939163.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, продажа недвижимости, вторичное жилье, финансы, мошенничество
Недвижимость, продажа недвижимости, вторичное жилье, Финансы, мошенничество
02:02 14.08.2025
 
Названы самые частые схемы мошенничества на вторичном рынке жилья

Риелтор Георгиева: при покупке жилья на вторичном рынке есть риск мошенничества

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Покупка квартиры на вторичном рынке сопряжена с определенными рисками. Подробнее о них, а также о том, как не стать жертвой мошенничества, агентству "Прайм" рассказала юрист, член Российской Гильдии риелторов Алла Георгиева.
Судебное заседание - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
В Москве осудили аферистов, завладевших недвижимостью Росгвардии и МО
25 июля, 14:55
Одна из мошеннических схем на вторичном рынке - продажа квартиры по поддельной или отозванной доверенности.
"Если продажа квартиры происходит по доверенности, необходимо проверить ее подлинность, когда она была выдана, не отозвана ли она. Бывают ситуации, когда человек сначала действительно имел намерения оформить на соседа, родственника, еще кого-нибудь доверенность для продажи квартиры, а потом передумал продавать и отозвал ее. А недобросовестное доверенное лицо может воспользоваться этой доверенностью и таким образом присвоить чужие деньги", - указала Георгиева.
Еще один способ обмана связан с предложением занизить стоимость квартиры для ухода от налогов. Как правило, часть суммы прописывается в договоре купли-продажи, а оставшаяся - как неотделимые улучшения квартиры. Такой шаг в конечном счете может привести к финансовым потерям.
"В случае, когда оспаривается сделка, продавец вернет только те деньги, которые прописаны в стоимости квартиры. Поэтому в таком формате мошенники тоже могут присвоить чужое имущество", - указала Георгиева.
У потенциального покупателя должны возникнуть вопросы, если собственник продает жилье, которым владел менее трех лет. В этом случае целесообразно проверить предыдущую сделку.
"Когда переход права, например, в год два раза или вообще очень часто - это очень сильно должно насторожить. Значит, с этой квартирой что-то не так. Но это уже в рамках проверки можно выявить", - указала эксперт.
Чтобы избежать мошенничества, юрист посоветовала при покупке квартиры обращаться к профессиональным риелторам, заказывать проверки как объекта, так и собственника и внимательно изучать предоставленные продавцом документы.
 
Недвижимостьпродажа недвижимостивторичное жильеФинансымошенничество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала