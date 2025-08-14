https://1prime.ru/20250814/neft-860698489.html
Цена на нефть поднимается после двух дней снижения
Мировые цены на нефть в четверг утром растет умеренными темпами после снижения в течение двух предыдущих торговых дней, следует из данных торгов.
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растет умеренными темпами после снижения в течение двух предыдущих торговых дней, следует из данных торгов. По состоянию на 8.23 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднимается на 0,47%, до 65,94 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,46%, до 62,94 доллара. По итогам торгов вторника и среды нефть марки Brent опустилась в цене на 1,5%, марки WTI - на 1,83%. Рынок анализирует, полученные в среду сведения о текущем состоянию рынка и оценивает прогнозы. Так, в своем ежемесячном докладе Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 400 тысяч баррелей в сутки - до 2,5 миллиона. Организация ожидает, что добыча составит в среднем 105,5 миллиона баррелей в сутки. Сдерживать темпы роста нефтяных котировок также могут опубликованные в среду данные о коммерческих запасах в США. Их объем за неделю по 8 августа вырос на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 426,7 миллиона баррелей.
