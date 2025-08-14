Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на нефть поднимается после двух дней снижения - 14.08.2025, ПРАЙМ
Цена на нефть поднимается после двух дней снижения
Цена на нефть поднимается после двух дней снижения - 14.08.2025, ПРАЙМ
Цена на нефть поднимается после двух дней снижения
Мировые цены на нефть в четверг утром растет умеренными темпами после снижения в течение двух предыдущих торговых дней, следует из данных торгов. | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T08:29+0300
2025-08-14T08:29+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860698022_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ff4e1f04bf118a6bc0a9b63aff65ca4.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растет умеренными темпами после снижения в течение двух предыдущих торговых дней, следует из данных торгов. По состоянию на 8.23 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднимается на 0,47%, до 65,94 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,46%, до 62,94 доллара. По итогам торгов вторника и среды нефть марки Brent опустилась в цене на 1,5%, марки WTI - на 1,83%. Рынок анализирует, полученные в среду сведения о текущем состоянию рынка и оценивает прогнозы. Так, в своем ежемесячном докладе Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 400 тысяч баррелей в сутки - до 2,5 миллиона. Организация ожидает, что добыча составит в среднем 105,5 миллиона баррелей в сутки. Сдерживать темпы роста нефтяных котировок также могут опубликованные в среду данные о коммерческих запасах в США. Их объем за неделю по 8 августа вырос на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 426,7 миллиона баррелей.
сша
08:29 14.08.2025
 
Цена на нефть поднимается после двух дней снижения

Цена на нефть марки Brent поднялась до 65,94 доллара за баррель

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Нефтяной станок-качалка на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае
Нефтяной станок-качалка на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растет умеренными темпами после снижения в течение двух предыдущих торговых дней, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.23 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднимается на 0,47%, до 65,94 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,46%, до 62,94 доллара.
По итогам торгов вторника и среды нефть марки Brent опустилась в цене на 1,5%, марки WTI - на 1,83%.
Рынок анализирует, полученные в среду сведения о текущем состоянию рынка и оценивает прогнозы. Так, в своем ежемесячном докладе Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 400 тысяч баррелей в сутки - до 2,5 миллиона. Организация ожидает, что добыча составит в среднем 105,5 миллиона баррелей в сутки.
Сдерживать темпы роста нефтяных котировок также могут опубликованные в среду данные о коммерческих запасах в США. Их объем за неделю по 8 августа вырос на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 426,7 миллиона баррелей.
ЭкономикаНефтьТоргиСШАМЭА
 
 
