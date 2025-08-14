https://1prime.ru/20250814/neft-860717208.html

Стоимость нефти поднимается после двух дней снижения

Стоимость нефти поднимается после двух дней снижения - 14.08.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти поднимается после двух дней снижения

Мировые цены на нефть в четверг днем поднимаются после двух сессий сокращения, свидетельствуют данные торгов. | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T14:40+0300

2025-08-14T14:40+0300

2025-08-14T14:40+0300

экономика

нефть

рынок

сша

аляска

мэа

citigroup

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_b9d2e41bd1d333e52837a8fb879cfbc3.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем поднимаются после двух сессий сокращения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.30 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent росла на 0,37%, до 65,87 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - также на 0,37%, до 62,88 доллара. Котировки нефти стабилизируются после снижения как минимум на 1,5% за предыдущие две торговые сессии. Инвесторы оценивают данные минэнерго США по запасам в стране, опубликованные в среду. Коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 8 августа выросли на 3 миллиона баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 0,8 миллиона. Также трейдеры продолжают оценивать данные доклада Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованного днем ранее. В своем ежемесячном докладе МЭА повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 400 тысяч баррелей в сутки - до 2,5 миллиона. Организация ожидает, что добыча составит в среднем 105,5 миллиона баррелей в сутки. Участники торгов также обращают внимание на политическую ситуацию. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. Аналитики Citigroup полагают, что стоимость Brent может опуститься ниже 60 долларов за баррель в случае прогресса между сторонами, пишет агентство Блумберг.

https://1prime.ru/20250814/neft-860698489.html

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша, аляска, мэа, citigroup