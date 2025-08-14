Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти поднимается после двух дней снижения - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250814/neft-860717208.html
Стоимость нефти поднимается после двух дней снижения
Стоимость нефти поднимается после двух дней снижения - 14.08.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти поднимается после двух дней снижения
Мировые цены на нефть в четверг днем поднимаются после двух сессий сокращения, свидетельствуют данные торгов. | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T14:40+0300
2025-08-14T14:40+0300
экономика
нефть
рынок
сша
аляска
мэа
citigroup
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_b9d2e41bd1d333e52837a8fb879cfbc3.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем поднимаются после двух сессий сокращения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.30 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent росла на 0,37%, до 65,87 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - также на 0,37%, до 62,88 доллара. Котировки нефти стабилизируются после снижения как минимум на 1,5% за предыдущие две торговые сессии. Инвесторы оценивают данные минэнерго США по запасам в стране, опубликованные в среду. Коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 8 августа выросли на 3 миллиона баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 0,8 миллиона. Также трейдеры продолжают оценивать данные доклада Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованного днем ранее. В своем ежемесячном докладе МЭА повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 400 тысяч баррелей в сутки - до 2,5 миллиона. Организация ожидает, что добыча составит в среднем 105,5 миллиона баррелей в сутки. Участники торгов также обращают внимание на политическую ситуацию. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. Аналитики Citigroup полагают, что стоимость Brent может опуститься ниже 60 долларов за баррель в случае прогресса между сторонами, пишет агентство Блумберг.
https://1prime.ru/20250814/neft-860698489.html
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_f7f85c96dca15733e8c5ead4e760889f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша, аляска, мэа, citigroup
Экономика, Нефть, Рынок, США, Аляска, МЭА, Citigroup
14:40 14.08.2025
 
Стоимость нефти поднимается после двух дней снижения

Нефть дорожает после двух сессий сокращения

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем поднимаются после двух сессий сокращения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.30 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent росла на 0,37%, до 65,87 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - также на 0,37%, до 62,88 доллара.
Котировки нефти стабилизируются после снижения как минимум на 1,5% за предыдущие две торговые сессии.
Инвесторы оценивают данные минэнерго США по запасам в стране, опубликованные в среду. Коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 8 августа выросли на 3 миллиона баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 0,8 миллиона.
Также трейдеры продолжают оценивать данные доклада Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованного днем ранее. В своем ежемесячном докладе МЭА повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 400 тысяч баррелей в сутки - до 2,5 миллиона. Организация ожидает, что добыча составит в среднем 105,5 миллиона баррелей в сутки.
Участники торгов также обращают внимание на политическую ситуацию. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. Аналитики Citigroup полагают, что стоимость Brent может опуститься ниже 60 долларов за баррель в случае прогресса между сторонами, пишет агентство Блумберг.
Нефтяной станок-качалка на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Цена на нефть поднимается после двух дней снижения
08:29
 
ЭкономикаНефтьРынокСШААляскаМЭАCitigroup
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала