Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть повышаются из-за рисков вокруг предложения на рынке - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250814/neft-860728455.html
Цены на нефть повышаются из-за рисков вокруг предложения на рынке
Цены на нефть повышаются из-за рисков вокруг предложения на рынке - 14.08.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть повышаются из-за рисков вокруг предложения на рынке
МОСКВА, 14 авг - РИА Новост/Прайм. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут более чем на 1%, участники рынка продолжают наблюдать за ходом геополитических | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T18:33+0300
2025-08-14T18:33+0300
экономика
торги
нефть
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/02/835720238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_acf26a0319ec5e7d398c93b5ad421e30.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новост/Прайм. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут более чем на 1%, участники рынка продолжают наблюдать за ходом геополитических событий и оценивать риски вокруг предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.21 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличивалась на 1,34% относительно предыдущего закрытия - до 66,51 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 1,4%, до 63,53 доллара. "Неопределенность вокруг мирных переговоров между США и Россией продолжает увеличивать надбавку за риск, учитывая, что российские покупатели нефти могли бы столкнуться с большим экономическим давлением", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Rystad Energy. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. В Белом доме сообщили, что саммит России и США на Аляске будет сосредоточен на украинском конфликте, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.
https://1prime.ru/20250813/neft-860685997.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/02/835720238_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_16cb24087fcce6ca3d4a381bd4edcbd4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
торги, нефть, цены
Экономика, Торги, Нефть, цены
18:33 14.08.2025
 
Цены на нефть повышаются из-за рисков вокруг предложения на рынке

Данные торгов: нефть дорожает на рисках вокруг предложения на рынке

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - РИА Новост/Прайм. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут более чем на 1%, участники рынка продолжают наблюдать за ходом геополитических событий и оценивать риски вокруг предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.21 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличивалась на 1,34% относительно предыдущего закрытия - до 66,51 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 1,4%, до 63,53 доллара.
"Неопределенность вокруг мирных переговоров между США и Россией продолжает увеличивать надбавку за риск, учитывая, что российские покупатели нефти могли бы столкнуться с большим экономическим давлением", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Rystad Energy.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. В Белом доме сообщили, что саммит России и США на Аляске будет сосредоточен на украинском конфликте, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Цены на нефть показывают снижение
Вчера, 18:38
 
ЭкономикаТоргиНефтьцены
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала