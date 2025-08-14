Цены на нефть повышаются из-за рисков вокруг предложения на рынке

https://1prime.ru/20250814/neft-860728455.html
МОСКВА, 14 авг - РИА Новост/Прайм. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут более чем на 1%, участники рынка продолжают наблюдать за ходом геополитических событий и оценивать риски вокруг предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.21 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличивалась на 1,34% относительно предыдущего закрытия - до 66,51 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 1,4%, до 63,53 доллара. "Неопределенность вокруг мирных переговоров между США и Россией продолжает увеличивать надбавку за риск, учитывая, что российские покупатели нефти могли бы столкнуться с большим экономическим давлением", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Rystad Energy. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. В Белом доме сообщили, что саммит России и США на Аляске будет сосредоточен на украинском конфликте, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.
МОСКВА, 14 авг - РИА Новост/Прайм. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут более чем на 1%, участники рынка продолжают наблюдать за ходом геополитических событий и оценивать риски вокруг предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.21 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличивалась на 1,34% относительно предыдущего закрытия - до 66,51 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 1,4%, до 63,53 доллара.
"Неопределенность вокруг мирных переговоров между США и Россией продолжает увеличивать надбавку за риск, учитывая, что российские покупатели нефти могли бы столкнуться с большим экономическим давлением", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Rystad Energy.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. В Белом доме сообщили, что саммит России и США на Аляске будет сосредоточен на украинском конфликте, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.
