В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена россиянами

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Самолёт с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории 84 российскими военнослужащими приземлился на одном из аэропортов Подмосковья, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в четверг 84 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен российская сторона передала 84 военнопленных ВСУ. Сперва вернувшихся россиян перевезли на территорию Белоруссии, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. В России военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.
