Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена россиянами - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250814/plennye-860729956.html
В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена россиянами
В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена россиянами - 14.08.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена россиянами
Самолёт с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории 84 российскими военнослужащими приземлился на одном из аэропортов Подмосковья, передаёт корреспондент... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T19:30+0300
2025-08-14T19:30+0300
спецоперация на украине
подмосковье
обмен пленными
возвращение
https://cdnn.1prime.ru/img/76334/87/763348735_0:260:3888:2447_1920x0_80_0_0_5041f56b2c61083a3b87c7544dcebc7f.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Самолёт с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории 84 российскими военнослужащими приземлился на одном из аэропортов Подмосковья, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в четверг 84 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен российская сторона передала 84 военнопленных ВСУ. Сперва вернувшихся россиян перевезли на территорию Белоруссии, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. В России военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.
https://1prime.ru/20250814/minoborony-860716827.html
подмосковье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76334/87/763348735_194:0:3650:2592_1920x0_80_0_0_73f504bfc7d72b8dcb9a08462dbf6a06.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
подмосковье, обмен пленными, возвращение
Спецоперация на Украине, ПОДМОСКОВЬЕ, обмен пленными, возвращение
19:30 14.08.2025
 
В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена россиянами

РИА Новости: самолет с вернувшимися из плена россиянами приземлился в Подмосковье

© fotolia.com / Farmer" Флаг России
 Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© fotolia.com / Farmer
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Самолёт с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории 84 российскими военнослужащими приземлился на одном из аэропортов Подмосковья, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в четверг 84 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен российская сторона передала 84 военнопленных ВСУ.
Сперва вернувшихся россиян перевезли на территорию Белоруссии, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. В России военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.
Российский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Россия и Украина провели обмен военнопленными
14:39
 
Спецоперация на УкраинеПОДМОСКОВЬЕобмен пленнымивозвращение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала