Путин назвал Россию лидером среди стран, инвестирующих в экономику Киргизии

Путин назвал Россию лидером среди стран, инвестирующих в экономику Киргизии

2025-08-14T07:58+0300

БОСТЕРИ (Киргизия), 14 авг – ПРАЙМ. Россия занимает лидирующее место среди стран, инвестирующих в экономику Киргизии, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам Киргизско-российского бизнес-форума, которое зачитал начальник управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов. "Отношения между Россией и Киргизией успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Важнейшей составляющей неизменно остается экономическое сотрудничество. Наша страна занимает лидирующие позиции среди государств, инвестирующих в киргизскую экономику. Это стало возможным благодаря активной деятельности Российско-киргизского фонда развития, который проинвестировал свыше 2,5 тысячи проектов", - заявил глава государства. Президент РФ пожелал участникам форума плодотворной работы и выразил надежду, что заявленные в ходе мероприятия инициативы и предложения в скором времени получат практическую реализацию. Седьмой Киргизско-российский бизнес-форум проходит в курортном селе Бостери на побережье киргизского Иссык-Куля. В этом году в нем принимают участие более тысячи делегатов из России, Киргизии и ряда других стран.

