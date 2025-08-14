Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал Россию лидером среди стран, инвестирующих в экономику Киргизии - 14.08.2025
Путин назвал Россию лидером среди стран, инвестирующих в экономику Киргизии
2025-08-14T07:58+0300
экономика
россия
мировая экономика
киргизия
рф
владимир путин
07:58 14.08.2025
 
Путин назвал Россию лидером среди стран, инвестирующих в экономику Киргизии

БОСТЕРИ (Киргизия), 14 авг – ПРАЙМ. Россия занимает лидирующее место среди стран, инвестирующих в экономику Киргизии, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам Киргизско-российского бизнес-форума, которое зачитал начальник управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.
"Отношения между Россией и Киргизией успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Важнейшей составляющей неизменно остается экономическое сотрудничество. Наша страна занимает лидирующие позиции среди государств, инвестирующих в киргизскую экономику. Это стало возможным благодаря активной деятельности Российско-киргизского фонда развития, который проинвестировал свыше 2,5 тысячи проектов", - заявил глава государства.
Президент РФ пожелал участникам форума плодотворной работы и выразил надежду, что заявленные в ходе мероприятия инициативы и предложения в скором времени получат практическую реализацию.
Седьмой Киргизско-российский бизнес-форум проходит в курортном селе Бостери на побережье киргизского Иссык-Куля. В этом году в нем принимают участие более тысячи делегатов из России, Киргизии и ряда других стран.
 
