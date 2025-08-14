https://1prime.ru/20250814/putin-860696042.html
Путин назвал Россию лидером среди стран, инвестирующих в экономику Киргизии
2025-08-14T07:58+0300
БОСТЕРИ (Киргизия), 14 авг – ПРАЙМ. Россия занимает лидирующее место среди стран, инвестирующих в экономику Киргизии, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам Киргизско-российского бизнес-форума, которое зачитал начальник управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.
"Отношения между Россией и Киргизией успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Важнейшей составляющей неизменно остается экономическое сотрудничество. Наша страна занимает лидирующие позиции среди государств, инвестирующих в киргизскую экономику. Это стало возможным благодаря активной деятельности Российско-киргизского фонда развития, который проинвестировал свыше 2,5 тысячи проектов", - заявил глава государства.
Президент РФ пожелал участникам форума плодотворной работы и выразил надежду, что заявленные в ходе мероприятия инициативы и предложения в скором времени получат практическую реализацию.
Седьмой Киргизско-российский бизнес-форум проходит в курортном селе Бостери на побережье киргизского Иссык-Куля. В этом году в нем принимают участие более тысячи делегатов из России, Киргизии и ряда других стран.
