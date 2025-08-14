https://1prime.ru/20250814/rakety-860698758.html
Россия надолго блокировала программу Украины по ракетам "Сапсан"
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ФСБ России сообщила, что Россия надолго заблокировала украинскую программу по дальнобойному баллистическому ракетному комплексу "Сапсан".По информации российской спецслужбы, совместными усилиями ФСБ и Вооруженных сил РФ были сорваны планы Украины по производству оперативно-тактических баллистических ракетных комплексов "Сапсан", предназначенных для ударов по территории вглубь России. Были нанесены огневые удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, занимавшимся выпуском этих ракет.Координированные действия российских силовых структур позволили предотвратить угрозу поражения объектов в глубине России и уничтожить техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет, что, как отметил представитель ФСБ в опубликованном видео, обеспечило длительную блокировку реализации украинской программы "Сапсан".
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ФСБ России сообщила, что Россия надолго заблокировала украинскую программу по дальнобойному баллистическому ракетному комплексу "Сапсан".
По информации российской спецслужбы, совместными усилиями ФСБ и Вооруженных сил РФ были сорваны планы Украины по производству оперативно-тактических баллистических ракетных комплексов "Сапсан", предназначенных для ударов по территории вглубь России. Были нанесены огневые удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, занимавшимся выпуском этих ракет.
Координированные действия российских силовых структур позволили предотвратить угрозу поражения объектов в глубине России и уничтожить техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет, что, как отметил представитель ФСБ в опубликованном видео, обеспечило длительную блокировку реализации украинской программы "Сапсан".
