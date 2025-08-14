https://1prime.ru/20250814/rakety-860698758.html

Россия надолго блокировала программу Украины по ракетам "Сапсан"

Россия надолго блокировала программу Украины по ракетам "Сапсан" - 14.08.2025, ПРАЙМ

Россия надолго блокировала программу Украины по ракетам "Сапсан"

ФСБ России сообщила, что Россия надолго заблокировала украинскую программу по дальнобойному баллистическому ракетному комплексу "Сапсан". | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T08:38+0300

2025-08-14T08:38+0300

2025-08-14T08:38+0300

спецоперация на украине

россия

вс рф

украина

ракеты

сво

фсб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/852978978_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_047edb56ba1b98a45874ea3f910e39d5.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ФСБ России сообщила, что Россия надолго заблокировала украинскую программу по дальнобойному баллистическому ракетному комплексу "Сапсан".По информации российской спецслужбы, совместными усилиями ФСБ и Вооруженных сил РФ были сорваны планы Украины по производству оперативно-тактических баллистических ракетных комплексов "Сапсан", предназначенных для ударов по территории вглубь России. Были нанесены огневые удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, занимавшимся выпуском этих ракет.Координированные действия российских силовых структур позволили предотвратить угрозу поражения объектов в глубине России и уничтожить техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет, что, как отметил представитель ФСБ в опубликованном видео, обеспечило длительную блокировку реализации украинской программы "Сапсан".

https://1prime.ru/20250814/uscherb-860695919.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вс рф, украина, ракеты, сво, фсб