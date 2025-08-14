Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия надолго блокировала программу Украины по ракетам "Сапсан" - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250814/rakety-860698758.html
Россия надолго блокировала программу Украины по ракетам "Сапсан"
Россия надолго блокировала программу Украины по ракетам "Сапсан" - 14.08.2025, ПРАЙМ
Россия надолго блокировала программу Украины по ракетам "Сапсан"
ФСБ России сообщила, что Россия надолго заблокировала украинскую программу по дальнобойному баллистическому ракетному комплексу "Сапсан". | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T08:38+0300
2025-08-14T08:38+0300
спецоперация на украине
россия
вс рф
украина
ракеты
сво
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/852978978_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_047edb56ba1b98a45874ea3f910e39d5.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ФСБ России сообщила, что Россия надолго заблокировала украинскую программу по дальнобойному баллистическому ракетному комплексу "Сапсан".По информации российской спецслужбы, совместными усилиями ФСБ и Вооруженных сил РФ были сорваны планы Украины по производству оперативно-тактических баллистических ракетных комплексов "Сапсан", предназначенных для ударов по территории вглубь России. Были нанесены огневые удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, занимавшимся выпуском этих ракет.Координированные действия российских силовых структур позволили предотвратить угрозу поражения объектов в глубине России и уничтожить техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет, что, как отметил представитель ФСБ в опубликованном видео, обеспечило длительную блокировку реализации украинской программы "Сапсан".
https://1prime.ru/20250814/uscherb-860695919.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/852978978_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_967f96dfdb022cf17c8a709830546b0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вс рф, украина, ракеты, сво, фсб
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВС РФ, УКРАИНА, ракеты, СВО, ФСБ
08:38 14.08.2025
 
Россия надолго блокировала программу Украины по ракетам "Сапсан"

ФСБ: Россия на длительный срок блокировала украинскую программу по ракетам "Сапсан"

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 Град 44-го армейского корпуса группировки войск Север - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ФСБ России сообщила, что Россия надолго заблокировала украинскую программу по дальнобойному баллистическому ракетному комплексу "Сапсан".
По информации российской спецслужбы, совместными усилиями ФСБ и Вооруженных сил РФ были сорваны планы Украины по производству оперативно-тактических баллистических ракетных комплексов "Сапсан", предназначенных для ударов по территории вглубь России. Были нанесены огневые удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, занимавшимся выпуском этих ракет.
Координированные действия российских силовых структур позволили предотвратить угрозу поражения объектов в глубине России и уничтожить техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет, что, как отметил представитель ФСБ в опубликованном видео, обеспечило длительную блокировку реализации украинской программы "Сапсан".
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Россия нанесла колоссальный ущерб ВПК Украины
07:58
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВС РФУКРАИНАракетыСВОФСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала