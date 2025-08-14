https://1prime.ru/20250814/rosatom-860701169.html

"Росатом" доставил в Киргизию компоненты ветрогенераторов

БОСТЕРИ (Киргизия), 14 авг – ПРАЙМ. "Росатом" доставил в Киргизию компоненты ветрогенераторов для возведения энергостанции установленной мощностью 100 МВт, сообщил генеральный директор АО "Росатом Возобновляемая энергия" (предприятие госкорпорации "Росатом") Григорий Назаров. "Реализация проекта по строительству нашего первого зарубежного ветропарка выходит на новый рубеж. Доставка компонентов – важный шаг на этом пути. Мы движемся по сформированному в рамках заключенного инвестиционного соглашения графику и рассчитываем залить первый фундамент ВЭС уже в следующем году", - заявил генеральный директор в ходе Киргизского-Российского экономического форума. Он отметил, что суммарная мощность реализованных ветроэнергетических проектов "Росатома" в России уже превысила 1 ГВт, и компания готова применять накопленный опыт в дружественных странах. По словам Назарова, установленная мощность ветропарка составит 100 МВт. Начало проектных работ запланировано на 2025-2026 годы. В Киргизию уже доставлены гондолы, ступицы, генераторы и башни для предстоящего строительства. "Кыргызская Республика входит в число стран с наибольшим потенциалом возобновляемых источников энергии. Строительство ветроэнергетической станции сделает возможным использование энергии ветра на благо жителей нашей страны. Проект "Росатома" поступательно выходит на стадию реализации, и мы оказываем нашим партнерам всестороннюю поддержку", - заявил в ходе форума министр энергетики Киргизии Таалайбек Ибраев.

