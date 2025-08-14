https://1prime.ru/20250814/rozysk-860728591.html
Экс-депутата Госдумы от Крыма объявили в розыск по уголовной статье
Экс-депутата Госдумы от Крыма объявили в розыск по уголовной статье - 14.08.2025, ПРАЙМ
Экс-депутата Госдумы от Крыма объявили в розыск по уголовной статье
Экс-депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек объявлен в розыск по статье УК РФ, сообщается в Telegram-канале МВД республики. | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T18:41+0300
2025-08-14T18:41+0300
2025-08-14T18:45+0300
происшествия
розыск
крым
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/71/841947180_0:96:3221:1908_1920x0_80_0_0_0b9ef7302d55e89c661973d24b632f33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – ПРАЙМ. Экс-депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек объявлен в розыск по статье УК РФ, сообщается в Telegram-канале МВД республики. "Внимание, розыск. Сотрудниками полиции УМВД России по г. Симферополю по статье УК РФ разыскиваются следующие граждане: Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 г.р.; Цурканенко Андрей Михайлович, 12.09.1985 г.р.; Крылов Сергей Викторович, 17.09.1960 г.р.", - говорится в сообщении. В полиции призвали граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить в дежурную часть полиции Симферополя. "Конфиденциальность гарантируется", - говорится в сообщении.Бальбек с мая 2014 по сентябрь 2016 года занимал пост вице-премьера крымского правительства. Затем был избран депутатом Госдумы от крымского региона. Пробыл депутатом одну каденцию с 2016 по 2021 год.
https://1prime.ru/20250807/rozysk-860416860.html
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/71/841947180_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_39a39e941e36c0401e24eaa0a9bdce85.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
розыск, крым
Происшествия, розыск, КРЫМ
Экс-депутата Госдумы от Крыма объявили в розыск по уголовной статье
МВД: экс-депутат Госдумы от Крыма Бальбек объявлен в розыск по статье УК РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – ПРАЙМ. Экс-депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек объявлен в розыск по статье УК РФ, сообщается в Telegram-канале МВД республики.
"Внимание, розыск. Сотрудниками полиции УМВД России по г. Симферополю по статье УК РФ разыскиваются следующие граждане: Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 г.р.; Цурканенко Андрей Михайлович, 12.09.1985 г.р.; Крылов Сергей Викторович, 17.09.1960 г.р.", - говорится в сообщении.
В полиции призвали граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить в дежурную часть полиции Симферополя.
"Конфиденциальность гарантируется", - говорится в сообщении.
Бальбек с мая 2014 по сентябрь 2016 года занимал пост вице-премьера крымского правительства. Затем был избран депутатом Госдумы от крымского региона. Пробыл депутатом одну каденцию с 2016 по 2021 год.
Экс-губернатора Челябинской области Дубровского объявили в розыск