Экс-депутата Госдумы от Крыма объявили в розыск по уголовной статье

2025-08-14T18:41+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – ПРАЙМ. Экс-депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек объявлен в розыск по статье УК РФ, сообщается в Telegram-канале МВД республики. "Внимание, розыск. Сотрудниками полиции УМВД России по г. Симферополю по статье УК РФ разыскиваются следующие граждане: Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 г.р.; Цурканенко Андрей Михайлович, 12.09.1985 г.р.; Крылов Сергей Викторович, 17.09.1960 г.р.", - говорится в сообщении. В полиции призвали граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить в дежурную часть полиции Симферополя. "Конфиденциальность гарантируется", - говорится в сообщении.Бальбек с мая 2014 по сентябрь 2016 года занимал пост вице-премьера крымского правительства. Затем был избран депутатом Госдумы от крымского региона. Пробыл депутатом одну каденцию с 2016 по 2021 год.

