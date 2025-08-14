Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-депутата Госдумы от Крыма объявили в розыск по уголовной статье - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250814/rozysk-860728591.html
Экс-депутата Госдумы от Крыма объявили в розыск по уголовной статье
Экс-депутата Госдумы от Крыма объявили в розыск по уголовной статье - 14.08.2025, ПРАЙМ
Экс-депутата Госдумы от Крыма объявили в розыск по уголовной статье
Экс-депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек объявлен в розыск по статье УК РФ, сообщается в Telegram-канале МВД республики. | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T18:41+0300
2025-08-14T18:45+0300
происшествия
розыск
крым
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/71/841947180_0:96:3221:1908_1920x0_80_0_0_0b9ef7302d55e89c661973d24b632f33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – ПРАЙМ. Экс-депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек объявлен в розыск по статье УК РФ, сообщается в Telegram-канале МВД республики. "Внимание, розыск. Сотрудниками полиции УМВД России по г. Симферополю по статье УК РФ разыскиваются следующие граждане: Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 г.р.; Цурканенко Андрей Михайлович, 12.09.1985 г.р.; Крылов Сергей Викторович, 17.09.1960 г.р.", - говорится в сообщении. В полиции призвали граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить в дежурную часть полиции Симферополя. "Конфиденциальность гарантируется", - говорится в сообщении.Бальбек с мая 2014 по сентябрь 2016 года занимал пост вице-премьера крымского правительства. Затем был избран депутатом Госдумы от крымского региона. Пробыл депутатом одну каденцию с 2016 по 2021 год.
https://1prime.ru/20250807/rozysk-860416860.html
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/71/841947180_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_39a39e941e36c0401e24eaa0a9bdce85.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
розыск, крым
Происшествия, розыск, КРЫМ
18:41 14.08.2025 (обновлено: 18:45 14.08.2025)
 
Экс-депутата Госдумы от Крыма объявили в розыск по уголовной статье

МВД: экс-депутат Госдумы от Крыма Бальбек объявлен в розыск по статье УК РФ

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДостопримечательности Крыма
Достопримечательности Крыма - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – ПРАЙМ. Экс-депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек объявлен в розыск по статье УК РФ, сообщается в Telegram-канале МВД республики.
"Внимание, розыск. Сотрудниками полиции УМВД России по г. Симферополю по статье УК РФ разыскиваются следующие граждане: Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 г.р.; Цурканенко Андрей Михайлович, 12.09.1985 г.р.; Крылов Сергей Викторович, 17.09.1960 г.р.", - говорится в сообщении.
В полиции призвали граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить в дежурную часть полиции Симферополя.
"Конфиденциальность гарантируется", - говорится в сообщении.
Бальбек с мая 2014 по сентябрь 2016 года занимал пост вице-премьера крымского правительства. Затем был избран депутатом Госдумы от крымского региона. Пробыл депутатом одну каденцию с 2016 по 2021 год.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Экс-губернатора Челябинской области Дубровского объявили в розыск
7 августа, 10:42
 
ПроисшествиярозыскКРЫМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала