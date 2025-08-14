Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спрос на отдых в Крыму этим летом вырос почти в 1,5 раза - 14.08.2025
Спрос на отдых в Крыму этим летом вырос почти в 1,5 раза
Спрос на отдых в Крыму этим летом вырос почти в 1,5 раза - 14.08.2025, ПРАЙМ
Спрос на отдых в Крыму этим летом вырос почти в 1,5 раза
Несмотря на то, что число бронирований номеров в отелях России с начала года увеличилось всего на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T14:42+0300
2025-08-14T14:42+0300
туризм
бизнес
россия
крым
волгоградская область
кабардино-балкария
российский союз туриндустрии
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Несмотря на то, что число бронирований номеров в отелях России с начала года увеличилось всего на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на отдых в Крыму этим летом вырос уже на 42%, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "В лидерах роста Крым – плюс 42%... по сравнению с прошлым годом", - сказал Уманский, выступая на пресс-конференции, посвященной подведению итогов летнего туристического сезона в России. Также показатель в Волгоградской области увеличился на 15%, в Вологодской – на 8%, в Кабардино-Балкарии – на 17%, в Кировской области – на 14%, в Кузбассе – на 17%, в Красноярском крае – на 14%, в Приморском – на 10%, в Адыгее – на 12%, в Бурятии – на 12%, в Дагестане – на 20%, в Ярославской области – на 22%, в Свердловской - на 13% При этом он уточнил, что бронирование отелей по всей России в среднем с начала года превышает прошлогодние показатели всего на 0,2%. "Снижение спроса повлияло на ценообразование. Если в середине мая средняя цена по всей стране по всем коллективным средствам размещения составляла 12 021 рублей, то на сегодняшний день мы фиксируем среднюю цену 10 949 рублей", - отметил он.
крым
волгоградская область
кабардино-балкария
© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛевую часть Крымского моста открыли для проезда
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Несмотря на то, что число бронирований номеров в отелях России с начала года увеличилось всего на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на отдых в Крыму этим летом вырос уже на 42%, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"В лидерах роста Крым – плюс 42%... по сравнению с прошлым годом", - сказал Уманский, выступая на пресс-конференции, посвященной подведению итогов летнего туристического сезона в России.
Также показатель в Волгоградской области увеличился на 15%, в Вологодской – на 8%, в Кабардино-Балкарии – на 17%, в Кировской области – на 14%, в Кузбассе – на 17%, в Красноярском крае – на 14%, в Приморском – на 10%, в Адыгее – на 12%, в Бурятии – на 12%, в Дагестане – на 20%, в Ярославской области – на 22%, в Свердловской - на 13%
При этом он уточнил, что бронирование отелей по всей России в среднем с начала года превышает прошлогодние показатели всего на 0,2%. "Снижение спроса повлияло на ценообразование. Если в середине мая средняя цена по всей стране по всем коллективным средствам размещения составляла 12 021 рублей, то на сегодняшний день мы фиксируем среднюю цену 10 949 рублей", - отметил он.
Уборка зерновых на Юге России - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
Аксенов рассказал об урожае зерновых и зернобобовых в Крыму
12 августа, 10:25
 
