https://1prime.ru/20250814/rst-860717560.html

Спрос на отдых в Крыму этим летом вырос почти в 1,5 раза

Спрос на отдых в Крыму этим летом вырос почти в 1,5 раза - 14.08.2025, ПРАЙМ

Спрос на отдых в Крыму этим летом вырос почти в 1,5 раза

Несмотря на то, что число бронирований номеров в отелях России с начала года увеличилось всего на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T14:42+0300

2025-08-14T14:42+0300

2025-08-14T14:42+0300

туризм

бизнес

россия

крым

волгоградская область

кабардино-балкария

российский союз туриндустрии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/11/849227745_0:198:3074:1927_1920x0_80_0_0_2c109fe885c499bd10cef0042b01311f.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Несмотря на то, что число бронирований номеров в отелях России с начала года увеличилось всего на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на отдых в Крыму этим летом вырос уже на 42%, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "В лидерах роста Крым – плюс 42%... по сравнению с прошлым годом", - сказал Уманский, выступая на пресс-конференции, посвященной подведению итогов летнего туристического сезона в России. Также показатель в Волгоградской области увеличился на 15%, в Вологодской – на 8%, в Кабардино-Балкарии – на 17%, в Кировской области – на 14%, в Кузбассе – на 17%, в Красноярском крае – на 14%, в Приморском – на 10%, в Адыгее – на 12%, в Бурятии – на 12%, в Дагестане – на 20%, в Ярославской области – на 22%, в Свердловской - на 13% При этом он уточнил, что бронирование отелей по всей России в среднем с начала года превышает прошлогодние показатели всего на 0,2%. "Снижение спроса повлияло на ценообразование. Если в середине мая средняя цена по всей стране по всем коллективным средствам размещения составляла 12 021 рублей, то на сегодняшний день мы фиксируем среднюю цену 10 949 рублей", - отметил он.

https://1prime.ru/20250812/aksenov-860601032.html

крым

волгоградская область

кабардино-балкария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, крым, волгоградская область, кабардино-балкария, российский союз туриндустрии