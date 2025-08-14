https://1prime.ru/20250814/rst-860717560.html
Спрос на отдых в Крыму этим летом вырос почти в 1,5 раза
2025-08-14T14:42+0300
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Несмотря на то, что число бронирований номеров в отелях России с начала года увеличилось всего на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на отдых в Крыму этим летом вырос уже на 42%, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "В лидерах роста Крым – плюс 42%... по сравнению с прошлым годом", - сказал Уманский, выступая на пресс-конференции, посвященной подведению итогов летнего туристического сезона в России. Также показатель в Волгоградской области увеличился на 15%, в Вологодской – на 8%, в Кабардино-Балкарии – на 17%, в Кировской области – на 14%, в Кузбассе – на 17%, в Красноярском крае – на 14%, в Приморском – на 10%, в Адыгее – на 12%, в Бурятии – на 12%, в Дагестане – на 20%, в Ярославской области – на 22%, в Свердловской - на 13% При этом он уточнил, что бронирование отелей по всей России в среднем с начала года превышает прошлогодние показатели всего на 0,2%. "Снижение спроса повлияло на ценообразование. Если в середине мая средняя цена по всей стране по всем коллективным средствам размещения составляла 12 021 рублей, то на сегодняшний день мы фиксируем среднюю цену 10 949 рублей", - отметил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
