Россия и Киргизия на экономическом форуме подписали около 30 соглашений

2025-08-14T10:19+0300
2025-08-14T10:19+0300
2025-08-14T10:19+0300
БОСТЕРИ (Киргизия), 14 авг – ПРАЙМ. Россия и Киргизия на совместно экономическом форуме на Иссык-Куле подписали порядка 30 соглашений на общую сумму 270 миллионов долларов, сообщил журналистам глава Российско-Киргизского фонда развития Артем Новиков. "Сегодняшний седьмой Кыргызско-Российский экономический форум стал крупнейшим за всю историю, который проводил Российско-Кыргызский фонд развития. Было подписано порядка 30 документов на общую сумму 270 миллионов долларов", - заявил глава фонда. По словам Новикова, это соглашения в сфере авиации, энергетики, роботостроения, металлургии и сельского хозяйства. Седьмой Киргизско-Российский бизнес-форум проходит в курортном селе Бостери на побережье киргизского Иссык-Куля. В этом году в нем принимают участие более тысячи делегатов из России, Киргизии и ряда других стран.
Новости
ru-RU
