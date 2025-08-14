Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250814/soglasheniya-860703715.html
2025-08-14T10:19+0300
2025-08-14T10:19+0300
экономика
россия
киргизия
соглашения
https://cdnn.1prime.ru/img/75902/03/759020340_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_bdd31d565eb61ce97732e4279481ae92.jpg
БОСТЕРИ (Киргизия), 14 авг – ПРАЙМ. Россия и Киргизия на совместно экономическом форуме на Иссык-Куле подписали порядка 30 соглашений на общую сумму 270 миллионов долларов, сообщил журналистам глава Российско-Киргизского фонда развития Артем Новиков. "Сегодняшний седьмой Кыргызско-Российский экономический форум стал крупнейшим за всю историю, который проводил Российско-Кыргызский фонд развития. Было подписано порядка 30 документов на общую сумму 270 миллионов долларов", - заявил глава фонда. По словам Новикова, это соглашения в сфере авиации, энергетики, роботостроения, металлургии и сельского хозяйства. Седьмой Киргизско-Российский бизнес-форум проходит в курортном селе Бостери на побережье киргизского Иссык-Куля. В этом году в нем принимают участие более тысячи делегатов из России, Киргизии и ряда других стран.
https://1prime.ru/20250809/belorussiya--860492932.html
киргизия
10:19 14.08.2025
 
Россия и Киргизия на экономическом форуме подписали около 30 соглашений

БОСТЕРИ (Киргизия), 14 авг – ПРАЙМ. Россия и Киргизия на совместно экономическом форуме на Иссык-Куле подписали порядка 30 соглашений на общую сумму 270 миллионов долларов, сообщил журналистам глава Российско-Киргизского фонда развития Артем Новиков.
"Сегодняшний седьмой Кыргызско-Российский экономический форум стал крупнейшим за всю историю, который проводил Российско-Кыргызский фонд развития. Было подписано порядка 30 документов на общую сумму 270 миллионов долларов", - заявил глава фонда.
По словам Новикова, это соглашения в сфере авиации, энергетики, роботостроения, металлургии и сельского хозяйства.
Седьмой Киргизско-Российский бизнес-форум проходит в курортном селе Бостери на побережье киргизского Иссык-Куля. В этом году в нем принимают участие более тысячи делегатов из России, Киргизии и ряда других стран.
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
Белоруссия утвердила соглашение с Россией об интеллектуальной собственности
9 августа, 09:25
 
Об Агентстве
