Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минпромторге РФ сообщили о существенном росте товарооборота с Киргизией - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250814/tovarooborot-860730708.html
В Минпромторге РФ сообщили о существенном росте товарооборота с Киргизией
В Минпромторге РФ сообщили о существенном росте товарооборота с Киргизией - 14.08.2025, ПРАЙМ
В Минпромторге РФ сообщили о существенном росте товарооборота с Киргизией
Товарооборот между Россией и Киргизией за январь-май текущего года вырос на 18,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил статс-секретарь -... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T19:49+0300
2025-08-14T19:50+0300
экономика
минпромторг
товарооборот
россия
киргизия
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/55/762015544_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ae004e7bdeabd9bd24685b64193e5b4e.jpg
МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Киргизией за январь-май текущего года вырос на 18,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на полях Киргизско-Российского экономического форума. "Российско-кыргызские торговые отношения развиваются. Мы видим, что в текущем году по итогам пяти месяцев, мы уже обладаем статистикой и видим, что рост даже больше, чем в прошлом году - 18,2% рост за пять месяцев текущего года к аналогичному периоду прошлого года", - сказал Чекушов. Он отметил, что по итогам 2025 года ожидается существенный рост товарооборота между странами по отношению к уровню прошлого года. По мнению Чекушова, будущее в развитии торговых отношений между Россией и Киргизией лежит в технологичных товарах.
https://1prime.ru/20250814/kirgiziya-860714350.html
киргизия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/55/762015544_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_696eeb586d125c6d1b317b9f556051fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минпромторг, товарооборот, россия, киргизия
Экономика, Минпромторг, товарооборот, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ
19:49 14.08.2025 (обновлено: 19:50 14.08.2025)
 
В Минпромторге РФ сообщили о существенном росте товарооборота с Киргизией

Минпромторг: товарооборот между РФ и Киргизией за пять месяцев вырос на 18,2%

© РИА Новости . Владимир ПироговДень государственного флага в Киргизии
День государственного флага в Киргизии - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Владимир Пирогов
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Киргизией за январь-май текущего года вырос на 18,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на полях Киргизско-Российского экономического форума.
"Российско-кыргызские торговые отношения развиваются. Мы видим, что в текущем году по итогам пяти месяцев, мы уже обладаем статистикой и видим, что рост даже больше, чем в прошлом году - 18,2% рост за пять месяцев текущего года к аналогичному периоду прошлого года", - сказал Чекушов.
Он отметил, что по итогам 2025 года ожидается существенный рост товарооборота между странами по отношению к уровню прошлого года. По мнению Чекушова, будущее в развитии торговых отношений между Россией и Киргизией лежит в технологичных товарах.
Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Мишустин отметил развитие торгово-экономических связей РФ и Киргизии
14:10
 
ЭкономикаМинпромторгтоварооборотРОССИЯКИРГИЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала