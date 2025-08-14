https://1prime.ru/20250814/tovarooborot-860730708.html

В Минпромторге РФ сообщили о существенном росте товарооборота с Киргизией

2025-08-14T19:49+0300

экономика

минпромторг

товарооборот

россия

киргизия

МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Киргизией за январь-май текущего года вырос на 18,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на полях Киргизско-Российского экономического форума. "Российско-кыргызские торговые отношения развиваются. Мы видим, что в текущем году по итогам пяти месяцев, мы уже обладаем статистикой и видим, что рост даже больше, чем в прошлом году - 18,2% рост за пять месяцев текущего года к аналогичному периоду прошлого года", - сказал Чекушов. Он отметил, что по итогам 2025 года ожидается существенный рост товарооборота между странами по отношению к уровню прошлого года. По мнению Чекушова, будущее в развитии торговых отношений между Россией и Киргизией лежит в технологичных товарах.

киргизия

2025

