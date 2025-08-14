Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Паника в тылу": в Европе раскрыли очередную неудачу Украины на фронте
Спецоперация на Украине
"Паника в тылу": в Европе раскрыли очередную неудачу Украины на фронте
Испанское издание Mundo сообщает, что Украина уже не в состоянии закрыть все уязвимые места в своей обороне из-за дефицита военнослужащих и проблем с мобилизацией.
2025-08-14T12:26+0300
2025-08-14T12:45+0300
спецоперация на украине
украина
всу
европа
россия
вс рф
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Испанское издание Mundo сообщает, что Украина уже не в состоянии закрыть все уязвимые места в своей обороне из-за дефицита военнослужащих и проблем с мобилизацией."Операции российских сил сумели посеять панику в украинском тылу и выявили колоссальные недостатки в системе обороны, которая больше не способна закрыть все бреши из-за нехватки пехоты и проблем с набором личного состава", - сообщает газета.Ранее британская Telegraph отмечала, что стремительное продвижение российских войск усугубило проблему комплектования украинской армии, что негативно сказывается на положении Киева на поле боя. Кроме того, изменение позиции президента США Дональда Трампа в пользу России усилило пессимизм внутри страны.В сети получили широкое распространение видеозаписи силовой мобилизации в Вооруженных силах Украины, где представители военкоматов задерживают мужчин, часто применяя к ним насилие и увозя в микроавтобусах.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявил, что нарушения со стороны военкоматов приобрели массовый характер. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями: избивают людей, сбивают их машинами и провоцируют аварии с целью задержания граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ увеличивается количество призывов к местным жителям сопротивляться военной мобилизации и противодействовать действиям территориальных центров комплектования.
украина
европа
украина, всу, европа, россия, вс рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ЕВРОПА, РОССИЯ, ВС РФ
12:26 14.08.2025 (обновлено: 12:45 14.08.2025)
 
"Паника в тылу": в Европе раскрыли очередную неудачу Украины на фронте

Mundo: из-за нехватки солдат Украина не сможет закрыть все бреши в обороне

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Испанское издание Mundo сообщает, что Украина уже не в состоянии закрыть все уязвимые места в своей обороне из-за дефицита военнослужащих и проблем с мобилизацией.
"Операции российских сил сумели посеять панику в украинском тылу и выявили колоссальные недостатки в системе обороны, которая больше не способна закрыть все бреши из-за нехватки пехоты и проблем с набором личного состава", - сообщает газета.
Ранее британская Telegraph отмечала, что стремительное продвижение российских войск усугубило проблему комплектования украинской армии, что негативно сказывается на положении Киева на поле боя. Кроме того, изменение позиции президента США Дональда Трампа в пользу России усилило пессимизм внутри страны.
В сети получили широкое распространение видеозаписи силовой мобилизации в Вооруженных силах Украины, где представители военкоматов задерживают мужчин, часто применяя к ним насилие и увозя в микроавтобусах.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявил, что нарушения со стороны военкоматов приобрели массовый характер. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями: избивают людей, сбивают их машинами и провоцируют аварии с целью задержания граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ увеличивается количество призывов к местным жителям сопротивляться военной мобилизации и противодействовать действиям территориальных центров комплектования.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
В Financial Times отметили ослабление позиции Зеленского на Украине
09:30
 
Спецоперация на Украине УКРАИНА ВСУ ЕВРОПА РОССИЯ ВС РФ
 
 
