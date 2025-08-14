https://1prime.ru/20250814/ukraina-860710357.html

"Паника в тылу": в Европе раскрыли очередную неудачу Украины на фронте

2025-08-14T12:26+0300

2025-08-14T12:26+0300

2025-08-14T12:45+0300

спецоперация на украине

украина

всу

европа

россия

вс рф

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Испанское издание Mundo сообщает, что Украина уже не в состоянии закрыть все уязвимые места в своей обороне из-за дефицита военнослужащих и проблем с мобилизацией."Операции российских сил сумели посеять панику в украинском тылу и выявили колоссальные недостатки в системе обороны, которая больше не способна закрыть все бреши из-за нехватки пехоты и проблем с набором личного состава", - сообщает газета.Ранее британская Telegraph отмечала, что стремительное продвижение российских войск усугубило проблему комплектования украинской армии, что негативно сказывается на положении Киева на поле боя. Кроме того, изменение позиции президента США Дональда Трампа в пользу России усилило пессимизм внутри страны.В сети получили широкое распространение видеозаписи силовой мобилизации в Вооруженных силах Украины, где представители военкоматов задерживают мужчин, часто применяя к ним насилие и увозя в микроавтобусах.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявил, что нарушения со стороны военкоматов приобрели массовый характер. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями: избивают людей, сбивают их машинами и провоцируют аварии с целью задержания граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ увеличивается количество призывов к местным жителям сопротивляться военной мобилизации и противодействовать действиям территориальных центров комплектования.

украина

европа

украина, всу, европа, россия, вс рф