Россия нанесла колоссальный ущерб ВПК Украины

2025-08-14T07:58+0300
2025-08-14T07:58+0300
2025-08-14T08:21+0300
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Военно-промышленный комплекс Украины понес колоссальный ущерб от проведенной Россией операции по срыву производства баллистических ракетных комплексов "Сапсан", говорится в материалах, обнародованных ФСБ РФ. Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, сообщила российская спецслужба. "Ущерб украинскому военно-промышленному комплексу от проведенной операции колоссален и не сопоставим с ущербом России от проведенной ГУР МО Украины операции "Паутина", - говорится в материалах к сообщению ФСБ. Минобороны РФ сообщало в июне, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Военно-промышленный комплекс Украины понес колоссальный ущерб от проведенной Россией операции по срыву производства баллистических ракетных комплексов "Сапсан", говорится в материалах, обнародованных ФСБ РФ.
Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, сообщила российская спецслужба.
"Ущерб украинскому военно-промышленному комплексу от проведенной операции колоссален и не сопоставим с ущербом России от проведенной ГУР МО Украины операции "Паутина", - говорится в материалах к сообщению ФСБ.
Минобороны РФ сообщало в июне, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
