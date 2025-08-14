Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нанесла колоссальный ущерб ВПК Украины - 14.08.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Россия нанесла колоссальный ущерб ВПК Украины
Военно-промышленный комплекс Украины понес колоссальный ущерб от проведенной Россией операции по срыву производства баллистических ракетных комплексов "Сапсан"
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Военно-промышленный комплекс Украины понес колоссальный ущерб от проведенной Россией операции по срыву производства баллистических ракетных комплексов "Сапсан", говорится в материалах, обнародованных ФСБ РФ. Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, сообщила российская спецслужба. "Ущерб украинскому военно-промышленному комплексу от проведенной операции колоссален и не сопоставим с ущербом России от проведенной ГУР МО Украины операции "Паутина", - говорится в материалах к сообщению ФСБ. Минобороны РФ сообщало в июне, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
россия, украина, фсб, удар, промышленность
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ФСБ, удар, Промышленность
07:58 14.08.2025 (обновлено: 08:21 14.08.2025)
 
Россия нанесла колоссальный ущерб ВПК Украины

ФСБ: Россия сорвала украинскую ракетную программу по "Сапсану"

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Военно-промышленный комплекс Украины понес колоссальный ущерб от проведенной Россией операции по срыву производства баллистических ракетных комплексов "Сапсан", говорится в материалах, обнародованных ФСБ РФ.
Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, сообщила российская спецслужба.
"Ущерб украинскому военно-промышленному комплексу от проведенной операции колоссален и не сопоставим с ущербом России от проведенной ГУР МО Украины операции "Паутина", - говорится в материалах к сообщению ФСБ.
Минобороны РФ сообщало в июне, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
"Поддерживает идею". СМИ раскрыли, какой удар по Киеву нанес Уиткофф
Вчера, 21:45
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАФСБударПромышленность
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
