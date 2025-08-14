https://1prime.ru/20250814/vetnam-860725828.html

Вьетнам впервые в 2025 году приобрел американскую нефть

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Вьетнам впервые в текущем году закупил американскую нефть, поставка ожидается в ноябре, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Вьетнамская компания Binh Son Refining and Petrochemical приобрела 1 миллион баррелей американской марки West Texas Intermediate с поставкой в ноябре, это первая покупка американской нефти страной в 2025 году", - пишет агентство. По данным аналитической компании Kpler, на которые ссылается Рейтер, в последний раз Вьетнам закупал американскую нефть в декабре 2024 года. В основном в страну поставляется сырье из Кувейта, Брунея и Ливии. Президент США Дональд Трамп в начале июля объявил о заключении торговой сделки с Вьетнамом, в рамках которой Ханой будет платить Вашингтону пошлину в размере 20% на все ввозимые товары, при этом американские товары будут экспортироваться с нулевой пошлиной. В апреле этого года тариф на экспорт вьетнамской продукции в США составлял 46%. Как указывает агентство, в рамках соглашений с Вашингтоном Вьетнам и другие страны, такие как Индонезия и Таиланд, обязались закупать больше американской нефти.

