ВСУ плохо снабжают колумбийских наемников, заявил эксперт

2025-08-14T05:36+0300

2025-08-14T05:36+0300

2025-08-14T05:36+0300

общество

экономика

мировая экономика

украина

колумбия

рф

мария захарова

сергей лавров

оон

минобороны рф

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ, Олег Краев. ВСУ плохо снабжают воюющих в их рядах колумбийских наемников снаряжением, продовольствием и средствами гигиены, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес. "Постоянная жалоба заключается в том, что им не предоставляются форма, снаряжение, даже продукты питания, туалетные принадлежности, многое из того, что, как можно было бы подумать, финансируется каким-то образом украинской армией и посредниками", - рассказал собеседник агентства, отметив, что главным инструментом распространения подобных жалоб является платформа TikTok. В этих условиях наемникам приходится брать на себя указанные непредвиденные расходы вдобавок к тому, что украинская сторона задерживает выплаты зарплат колумбийцам, сообщил Уруэнья Санчес. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

украина

колумбия

рф

2025

общество , мировая экономика, украина, колумбия, рф, мария захарова, сергей лавров, оон, минобороны рф, мид