всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
08:55 14.08.2025
 
"Устали". СМИ рассказали о происходящем в рядах ВСУ

Economist: моральный дух ВСУ находится в упадке, военные на передовой устали

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ испытывают снижение морального духа и усталость на фоне усиливающейся критике военного руководства. Об этом сообщает издание Economist.
"Солдаты на передовой устали, моральный дух немного падает, а критика в адрес руководства растет", - сказано в тексте материала.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал её целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".
Глава российского государства подчеркнул, что операция стала вынужденной мерой.
