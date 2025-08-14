https://1prime.ru/20250814/vsu-860699316.html
"Устали". СМИ рассказали о происходящем в рядах ВСУ
"Устали". СМИ рассказали о происходящем в рядах ВСУ - 14.08.2025, ПРАЙМ
"Устали". СМИ рассказали о происходящем в рядах ВСУ
Военнослужащие ВСУ испытывают снижение морального духа и усталость на фоне усиливающейся критике военного руководства. Об этом сообщает издание Economist. | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T08:55+0300
2025-08-14T08:55+0300
2025-08-14T08:55+0300
спецоперация на украине
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ испытывают снижение морального духа и усталость на фоне усиливающейся критике военного руководства. Об этом сообщает издание Economist."Солдаты на передовой устали, моральный дух немного падает, а критика в адрес руководства растет", - сказано в тексте материала.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал её целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".Глава российского государства подчеркнул, что операция стала вынужденной мерой.
https://1prime.ru/20250813/yashina-860677128.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
"Устали". СМИ рассказали о происходящем в рядах ВСУ
Economist: моральный дух ВСУ находится в упадке, военные на передовой устали
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ.
Военнослужащие ВСУ испытывают снижение морального духа и усталость на фоне усиливающейся критике военного руководства. Об этом сообщает издание Economist
.
"Солдаты на передовой устали, моральный дух немного падает, а критика в адрес руководства растет", - сказано в тексте материала.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал её целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".
Глава российского государства подчеркнул, что операция стала вынужденной мерой.
На Запорожской АЭС заявили о росте интенсивности обстрелов со стороны ВСУ