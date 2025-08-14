https://1prime.ru/20250814/vsu-860699316.html

"Устали". СМИ рассказали о происходящем в рядах ВСУ

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ испытывают снижение морального духа и усталость на фоне усиливающейся критике военного руководства. Об этом сообщает издание Economist."Солдаты на передовой устали, моральный дух немного падает, а критика в адрес руководства растет", - сказано в тексте материала.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал её целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".Глава российского государства подчеркнул, что операция стала вынужденной мерой.

