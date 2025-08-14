https://1prime.ru/20250814/zelenskiy-860696541.html

"Как Байден": в США заметили новую странность Зеленского в беседе с Трампом

"Как Байден": в США заметили новую странность Зеленского в беседе с Трампом - 14.08.2025, ПРАЙМ

"Как Байден": в США заметили новую странность Зеленского в беседе с Трампом

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил странное поведение Владимира Зеленского во время онлайн-встречи европейских лидеров с президентом США... | 14.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил странное поведение Владимира Зеленского во время онлайн-встречи европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, которое что поставило под угрозу планы Евросоюза по Украине."На этой встрече он (Зеленский. — Прим. Ред.) постоянно менял свое мнение, странно смотрелся, словно потеряв мысль или забыв, что хотел сказать. Это мне напоминает то, как себя вел Джо Байден", — заявил Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.По мнению эксперта, глава киевского режима крайне плохо ориентировался в происходящем вокруг, хотя онлайн-встреча должна была продемонстрировать максимальную поддержку Зеленскому со стороны ЕС.Онлайн-конференция по украинскому вопросу состоялась в среду по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца с целью согласования позиции Запада перед предстоящими переговорами президента России Владимира Путина и американского лидера на Аляске. Для участия в мероприятии Зеленский прибыл в Берлин. Сначала состоялась видеоконференция с участием председателя Европейского совета Антониу Кошты, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и главы киевского режима, после чего прошла онлайн-беседа с Трампом, европейскими лидерами и Зеленским.Также в среду заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев охарактеризовал встречу Брюсселя и Киева по Украине как политически и практически бессодержательное событие. Как сообщил Фадеев, Москва считает, что для некоторых европейских правительств эскалация конфликта является единственным способом оправдать перед своими гражданами расходы на усиленную милитаризацию и экономическую стагнацию.

