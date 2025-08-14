https://1prime.ru/20250814/zelenskiy-860696541.html
"Как Байден": в США заметили новую странность Зеленского в беседе с Трампом
"Как Байден": в США заметили новую странность Зеленского в беседе с Трампом - 14.08.2025, ПРАЙМ
"Как Байден": в США заметили новую странность Зеленского в беседе с Трампом
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил странное поведение Владимира Зеленского во время онлайн-встречи европейских лидеров с президентом США... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T08:13+0300
2025-08-14T08:13+0300
2025-08-14T08:13+0300
политика
украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
джо байден
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/09/841830994_0:0:2230:1254_1920x0_80_0_0_fd6bf6a0f75d4fe5331c44d407a7402c.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил странное поведение Владимира Зеленского во время онлайн-встречи европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, которое что поставило под угрозу планы Евросоюза по Украине."На этой встрече он (Зеленский. — Прим. Ред.) постоянно менял свое мнение, странно смотрелся, словно потеряв мысль или забыв, что хотел сказать. Это мне напоминает то, как себя вел Джо Байден", — заявил Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.По мнению эксперта, глава киевского режима крайне плохо ориентировался в происходящем вокруг, хотя онлайн-встреча должна была продемонстрировать максимальную поддержку Зеленскому со стороны ЕС.Онлайн-конференция по украинскому вопросу состоялась в среду по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца с целью согласования позиции Запада перед предстоящими переговорами президента России Владимира Путина и американского лидера на Аляске. Для участия в мероприятии Зеленский прибыл в Берлин. Сначала состоялась видеоконференция с участием председателя Европейского совета Антониу Кошты, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и главы киевского режима, после чего прошла онлайн-беседа с Трампом, европейскими лидерами и Зеленским.Также в среду заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев охарактеризовал встречу Брюсселя и Киева по Украине как политически и практически бессодержательное событие. Как сообщил Фадеев, Москва считает, что для некоторых европейских правительств эскалация конфликта является единственным способом оправдать перед своими гражданами расходы на усиленную милитаризацию и экономическую стагнацию.
https://1prime.ru/20250813/peregovory-860688114.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/09/841830994_85:0:2145:1545_1920x0_80_0_0_f7baee7e4d1ee16855505cb231e16790.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, джо байден, ес, нато
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Джо Байден, ЕС, НАТО
"Как Байден": в США заметили новую странность Зеленского в беседе с Трампом
Миршаймер: Зеленский в беседе с Трампом своим поведением чем-то напоминал Байдена
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил странное поведение Владимира Зеленского во время онлайн-встречи европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, которое что поставило под угрозу планы Евросоюза по Украине.
"На этой встрече он (Зеленский. — Прим. Ред.) постоянно менял свое мнение, странно смотрелся, словно потеряв мысль или забыв, что хотел сказать. Это мне напоминает то, как себя вел Джо Байден", — заявил Миршаймер в эфире
YouTube-канала Deep Dive.
По мнению эксперта, глава киевского режима крайне плохо ориентировался в происходящем вокруг, хотя онлайн-встреча должна была продемонстрировать максимальную поддержку Зеленскому со стороны ЕС.
Онлайн-конференция по украинскому вопросу состоялась в среду по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца с целью согласования позиции Запада перед предстоящими переговорами президента России Владимира Путина и американского лидера на Аляске. Для участия в мероприятии Зеленский прибыл в Берлин. Сначала состоялась видеоконференция с участием председателя Европейского совета Антониу Кошты, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и главы киевского режима, после чего прошла онлайн-беседа с Трампом, европейскими лидерами и Зеленским.
Также в среду заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев охарактеризовал встречу Брюсселя и Киева по Украине как политически и практически бессодержательное событие. Как сообщил Фадеев, Москва считает, что для некоторых европейских правительств эскалация конфликта является единственным способом оправдать перед своими гражданами расходы на усиленную милитаризацию и экономическую стагнацию.
Reuters сообщил, где могут встретиться Путин, Трамп и Зеленский