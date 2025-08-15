https://1prime.ru/20250815/aktivy-860751499.html

Финская Fortum сохранила планы продать активы в России

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Финская государственная энергетическая компания Fortum по-прежнему не планирует возвращаться в Россию и намерена продать активы, как только это станет возможным, говорится в отчете компании за первое полугодие. "Fortum больше не ведет деятельность в России и не намерена возвращаться туда. Когда это станет возможным, в первую очередь Fortum продолжит процесс продажи своих российских активов", - сказано в отчете. В апрельском отчете компания также сообщала, что не вернется в Россию, так как стратегическая цель Fortum - поставлять чистую энергию и стимулировать декарбонизацию отраслей в странах Северной Европы. В число этих активов входят 29,45% акций ТГК-1, контролирующим акционером которой является "Газпром энергохолдинг", и 98,23% акций "Форвард энерго" (прежнее название "Фортум"), которые с апреля 2023 года находятся во временном управлении Росимущества. Указ президента Владимира Путина о передаче пакета во временное управление был подписан в ответ на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. "Форвард Энерго" является одним из производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири, ей принадлежат семь теплоэлектростанций, ветропарк и четыре солнечные электростанции. ТГК-1 - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России, объединяет 52 электростанции.

