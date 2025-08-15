Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.08.2025
https://1prime.ru/20250815/aktivy-860751499.html
Финская Fortum сохранила планы продать активы в России
Финская Fortum сохранила планы продать активы в России - 15.08.2025, ПРАЙМ
Финская Fortum сохранила планы продать активы в России
Финская государственная энергетическая компания Fortum по-прежнему не планирует возвращаться в Россию и намерена продать активы, как только это станет... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T10:34+0300
2025-08-15T10:34+0300
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Финская государственная энергетическая компания Fortum по-прежнему не планирует возвращаться в Россию и намерена продать активы, как только это станет возможным, говорится в отчете компании за первое полугодие. "Fortum больше не ведет деятельность в России и не намерена возвращаться туда. Когда это станет возможным, в первую очередь Fortum продолжит процесс продажи своих российских активов", - сказано в отчете. В апрельском отчете компания также сообщала, что не вернется в Россию, так как стратегическая цель Fortum - поставлять чистую энергию и стимулировать декарбонизацию отраслей в странах Северной Европы. В число этих активов входят 29,45% акций ТГК-1, контролирующим акционером которой является "Газпром энергохолдинг", и 98,23% акций "Форвард энерго" (прежнее название "Фортум"), которые с апреля 2023 года находятся во временном управлении Росимущества. Указ президента Владимира Путина о передаче пакета во временное управление был подписан в ответ на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. "Форвард Энерго" является одним из производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири, ей принадлежат семь теплоэлектростанций, ветропарк и четыре солнечные электростанции. ТГК-1 - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России, объединяет 52 электростанции.
10:34 15.08.2025
 
Финская Fortum сохранила планы продать активы в России

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Финская государственная энергетическая компания Fortum по-прежнему не планирует возвращаться в Россию и намерена продать активы, как только это станет возможным, говорится в отчете компании за первое полугодие.
"Fortum больше не ведет деятельность в России и не намерена возвращаться туда. Когда это станет возможным, в первую очередь Fortum продолжит процесс продажи своих российских активов", - сказано в отчете.
В апрельском отчете компания также сообщала, что не вернется в Россию, так как стратегическая цель Fortum - поставлять чистую энергию и стимулировать декарбонизацию отраслей в странах Северной Европы.
В число этих активов входят 29,45% акций ТГК-1, контролирующим акционером которой является "Газпром энергохолдинг", и 98,23% акций "Форвард энерго" (прежнее название "Фортум"), которые с апреля 2023 года находятся во временном управлении Росимущества. Указ президента Владимира Путина о передаче пакета во временное управление был подписан в ответ на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности.
"Форвард Энерго" является одним из производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири, ей принадлежат семь теплоэлектростанций, ветропарк и четыре солнечные электростанции. ТГК-1 - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России, объединяет 52 электростанции.
Структуры "Росатома" подали иск к финским Fortum и Outokumpu
5 мая, 15:15
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
