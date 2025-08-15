Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля подержанных праворульных иномарок в Сибири упала в 1,5-2 раза - 15.08.2025
Доля подержанных праворульных иномарок в Сибири упала в 1,5-2 раза
2025-08-15T04:18+0300
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – ПРАЙМ. Доля подержанных праворульных иномарок в регионах Сибири, Дальнего Востока и Урала за последние 10 лет упала в 1,5-2 раза, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного портала "Дром". По его словам, аналитики портала посчитали, насколько изменился за десять лет рынок подержанных авто возрастом до 15 лет в крупных регионах. "В регионах Сибири, Дальнего Востока и Урала падает доля праворульных машин в продаже. Больше изменений претерпел рынок автомобилей с пробегом в Сибири, а стабильнее всего ситуация осталась в Приморье", - сказал собеседник агентства. По его словам, в западных регионах РФ доля машин с правым рулем очень мала. В регионах Дальнего Востока таких авто традиционно много из-за близости рынка Азии: их импортировали из Японии, и они привлекали своей доступностью. "После 2014 и далее после 2023 года обновление вторичного рынка праворульными авто резко сократилось. Существенное влияние оказали санкции, которые ограничили поступление, в том числе и бюджетных автомобилей с правым рулем. Повышение утильсбора привело к росту цен на беспробежные машины из других стран Азии и снизило их доступность. Все это привело к снижению количества объявлений о продаже праворульных автомобилей на вторичном рынке. Больше всего сократилась доля праворульных автомобилей на вторичном рынке в регионах Сибири", - сказал он. Он отметил, что за десять лет в Новосибирской и Омской областях предложение машин с правым рулем сократилось в 1,5 раза. В Иркутской области доля праворульных авто упала на 30%, в Красноярском крае - на 14%. На Урале и без того небольшое число таких иномарок сократилось в два раза. "На вторичном авторынке Дальнего Востока изначально доля машин с правым рулем составляла более 80%. За 10 лет их количество уменьшилось незначительно, поскольку в обороте находится много автомобилей, ввезенных до санкционного периода. Так, в Приморье и Хабаровском крае предложение праворульных машин с пробегом практически не изменилось, удерживаясь в районе 80% от всего предложения авто на продажу", - добавил собеседник агентства. Он уточнил, что в 2015 году доля правого руля в Приморье составляла 85%, в 2025 упала до 81%.
04:18 15.08.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – ПРАЙМ. Доля подержанных праворульных иномарок в регионах Сибири, Дальнего Востока и Урала за последние 10 лет упала в 1,5-2 раза, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного портала "Дром".
По его словам, аналитики портала посчитали, насколько изменился за десять лет рынок подержанных авто возрастом до 15 лет в крупных регионах.
"В регионах Сибири, Дальнего Востока и Урала падает доля праворульных машин в продаже. Больше изменений претерпел рынок автомобилей с пробегом в Сибири, а стабильнее всего ситуация осталась в Приморье", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в западных регионах РФ доля машин с правым рулем очень мала. В регионах Дальнего Востока таких авто традиционно много из-за близости рынка Азии: их импортировали из Японии, и они привлекали своей доступностью.
"После 2014 и далее после 2023 года обновление вторичного рынка праворульными авто резко сократилось. Существенное влияние оказали санкции, которые ограничили поступление, в том числе и бюджетных автомобилей с правым рулем. Повышение утильсбора привело к росту цен на беспробежные машины из других стран Азии и снизило их доступность. Все это привело к снижению количества объявлений о продаже праворульных автомобилей на вторичном рынке. Больше всего сократилась доля праворульных автомобилей на вторичном рынке в регионах Сибири", - сказал он.
Он отметил, что за десять лет в Новосибирской и Омской областях предложение машин с правым рулем сократилось в 1,5 раза. В Иркутской области доля праворульных авто упала на 30%, в Красноярском крае - на 14%. На Урале и без того небольшое число таких иномарок сократилось в два раза.
"На вторичном авторынке Дальнего Востока изначально доля машин с правым рулем составляла более 80%. За 10 лет их количество уменьшилось незначительно, поскольку в обороте находится много автомобилей, ввезенных до санкционного периода. Так, в Приморье и Хабаровском крае предложение праворульных машин с пробегом практически не изменилось, удерживаясь в районе 80% от всего предложения авто на продажу", - добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что в 2015 году доля правого руля в Приморье составляла 85%, в 2025 упала до 81%.
 
