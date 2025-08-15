https://1prime.ru/20250815/eaes-860750413.html

Премьер Белоруссии предложил ряд целей для развития ЕАЭС

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Александр Турчин на заседании Евразийского межправительственного совета предложил создать для развития ЕАЭС единую программу кооперации и импортозамещения и механизм финансовой поддержки совместных проектов в сфере продовольственной безопасности. Турчин возглавляет межправсовет, поскольку Белоруссия в 2025 году председательствует в ЕАЭС. "В текущем году завершается реализация стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Большинство из поставленных задач выполнено, но это если брать в целом. А если углубиться в вопрос, то очевидно наличие проблем, на решение которых не хватило пяти лет. Их надо проанализировать, чтобы избежать в будущем", - сказал Турчин. Турчин отметил, что в следующем году стартует реализация декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза. "Считаю, что дальнейшее развитие Союза должно базироваться на достижении следующих основополагающих целей. Первое. Необходимо обеспечить конкретные результаты промышленной кооперации. В условиях сложившейся экономической конъюнктуры на первый план выходит создание новых производств и компетенций, которые будут способствовать уверенному росту не только промышленности, но и экономик стран в целом. Именно поэтому Беларусь выступила с инициативой разработки единой программы развития кооперации и импортозамещения", - сказал Турчин, выразив надежду на ее поддержку со стороны государств-членов. Белорусский премьер выступил за разработку масштабных проектов в рамках Союза, способных стать его символами. "Уровень уже реализуемых и внесенных на рассмотрение проектов не соответствует масштабам нашего интеграционного объединения. Здесь нужны проекты, способные стать символами Евразийского экономического союза", - заявил Турчин. Среди других задач он назвал укрепление продовольственной безопасности. "В ЕАЭС уровень обеспеченности продовольствием составляет более 90%. Для сбалансированного развития общих рынков выстроена работа по прогнозированию развития АПК, включая балансы спроса и предложения по основным сельскохозяйственным товарам. Для минимизации угроз стоит подумать над созданием в Союзе системных инструментов поддержки стабильности продовольственных рынков. Надеюсь, в ближайшее время мы запустим механизм финансовой поддержки совместных кооперационных проектов в данной сфере", - сказал Турчин.

