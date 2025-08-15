https://1prime.ru/20250815/issledovanie-860742738.html

Исследование показало рост спроса на туристическое снаряжение

2025-08-15T07:32+0300

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Летние походы набирают популярность у россиян: спрос на туристическое снаряжение в июне-июле вырос на 29% в годовом выражении, а среди корпоративных клиентов - вчетверо, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Продажи в категории "Туристическое снаряжение" активно растут среди россиян, на что реагирует и частный бизнес. В июне–июле 2025 года спрос на такие товары в разных регионах страны вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом среди корпоративных клиентов спрос на эту категорию вырос в 4 раза за тот же период", - сказано в исследовании, основанном на собственных данных онлайн-гипермаркета. Например, летняя одежда для туризма пользовалась наибольшей популярностью у жителей Санкт-Петербурга (+57%), Ростова-на-Дону (+50%) и Омска (+50%). "Самым востребованным товаром стала флисовая толстовка — спрос увеличился в 2 раза", - отмечается в исследовании. Продажи аксессуаров и принадлежностей для туризма по России увеличились на 13%. Они пользовались наибольшей популярностью у жителей Казани (+76%), Екатеринбурга (+71%) и Челябинска (+29%). Также рост спроса отмечен в Омске (+24%), Перми (+14%) и Волгограде (+11%). Самыми популярными товарами стали рация и портативная радиостанция – спрос на них вырос на 85% и 68% соответственно. "Спрос на туристические палатки в B2B-сегменте вырос на 11% по России. Так, наибольший рост продаж установлен в Воронеже (+400%), Казани (+300%) и Краснодаре (+150%). Также спрос увеличился в Самаре (+100%), Новосибирске (+100%), Нижнем Новгороде (+44%) и Санкт-Петербурге (+14%). А самой популярной позицией стала трехместная палатка — продажи выросли в 5 раз", - сообщают аналитики. Они также отметили, что среди корпоративных клиентов в России на 11% увеличились продажи складной мебели. Больше всего спрос на такие товары вырос в Перми (+370%), Екатеринбурге (+313%), Краснодаре (+219%), Волгограде (+75%) и Санкт-Петербурге (+35%). "Рост спроса на туристическое снаряжение среди россиян может быть связан с популяризацией путешествий внутри страны. Так, туристические компании расширяют ассортимент предлагаемых туров и повышают качество сервиса для клиентов. Корпоративные клиенты закупают больше снаряжения для организации групповых программ, повышая привлекательность своих туров и уровень безопасности участников", - прокомментировали в пресс-службе онлайн-гипермаркета.

