Китай в январе-июле нарастил добычу нефти на 1,3%

Добыча нефти
2025-08-15T07:38+0300
2025-08-15T07:38+0300
энергетика
нефть
газ
китай
кнр
ПЕКИН, 15 авг – ПРАЙМ. Китай в январе-июле 2025 года нарастил добычу нефти на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа - на 6%, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР. Китай за первые семь месяцев текущего года добыл 126,6 миллиона тонн нефти. Объем переработки нефти за указанный период достиг 424,68 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 2,6%. Отдельно в июле объем добычи нефти в КНР вырос на 1,2% в годовом выражении, до 18,12 миллиона тонн. Объем переработки в июле достиг отметки в 63,06 миллиона тонн, рост в годовом выражении составил 8,9%. Добыча природного газа в Китае в январе-июле достигла отметки в 152,5 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 6%. В июле добыча газа выросла на 7,4% в годовом выражении, до 21,6 миллиарда кубометров. За первые семь месяцев выросло и производство угля. Так, годовой рост показателя в указанном периоде составил 3,8%, объем производства достиг отметки в 2,78 миллиарда тонн. Отдельно в июле в китайских шахтах добыто 380 миллионов тонн угля, снижение в годовом выражении составило 3,8%. По итогам 2024 года Китай нарастил добычу нефти на 1,8% – до 212,82 миллиона тонн, добыча газа выросла на 6,2%, до 246,4 миллиарда кубометров. Объем добычи угля достиг отметки в 4,76 миллиарда тонн, рост показателя составил 1,3%, сообщало ранее статведомство.
Энергетика, Нефть, Газ, КИТАЙ, КНР
07:38 15.08.2025
 
ПЕКИН, 15 авг – ПРАЙМ. Китай в январе-июле 2025 года нарастил добычу нефти на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа - на 6%, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.
Китай за первые семь месяцев текущего года добыл 126,6 миллиона тонн нефти. Объем переработки нефти за указанный период достиг 424,68 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 2,6%.
Отдельно в июле объем добычи нефти в КНР вырос на 1,2% в годовом выражении, до 18,12 миллиона тонн. Объем переработки в июле достиг отметки в 63,06 миллиона тонн, рост в годовом выражении составил 8,9%.
Добыча природного газа в Китае в январе-июле достигла отметки в 152,5 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 6%. В июле добыча газа выросла на 7,4% в годовом выражении, до 21,6 миллиарда кубометров.
За первые семь месяцев выросло и производство угля. Так, годовой рост показателя в указанном периоде составил 3,8%, объем производства достиг отметки в 2,78 миллиарда тонн. Отдельно в июле в китайских шахтах добыто 380 миллионов тонн угля, снижение в годовом выражении составило 3,8%.
По итогам 2024 года Китай нарастил добычу нефти на 1,8% – до 212,82 миллиона тонн, добыча газа выросла на 6,2%, до 246,4 миллиарда кубометров. Объем добычи угля достиг отметки в 4,76 миллиарда тонн, рост показателя составил 1,3%, сообщало ранее статведомство.
 
ЭнергетикаНефтьГазКИТАЙКНР
 
 
