Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп назвал условие, при котором ему понравится Клинтон, передают СМИ - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250815/klinton-860786078.html
Трамп назвал условие, при котором ему понравится Клинтон, передают СМИ
Трамп назвал условие, при котором ему понравится Клинтон, передают СМИ - 15.08.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал условие, при котором ему понравится Клинтон, передают СМИ
Президент США Дональд Трамп заявил, что если бывший госсекретарь Хиллари Клинтон выдвинет его на Нобелевскую премию мира за урегулирование украинского... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T23:47+0300
2025-08-15T23:47+0300
происшествия
дональд трамп
хиллари клинтон
нобелевская премия
https://cdnn.1prime.ru/img/82583/21/825832112_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_996f3fc0aad3330917d20e72f1883f36.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что если бывший госсекретарь Хиллари Клинтон выдвинет его на Нобелевскую премию мира за урегулирование украинского конфликта, то она начнет ему снова нравиться. Ранее бывшая конкурентка Трампа на президентских выборах 2016 года заявила, что готова выдвинуть его на Нобелевскую премию мира в случае урегулирования конфликта на Украине. Однако она уточнила, что сделает это, только если Трамп не поставит Украину в такую позицию, что Киеву придется отказаться от территорий в пользу России. "Может быть, она снова начнет мне нравиться", - заявил Трамп телеканалу Fox News на борту своего самолета, говоря о возможных планах Клинтон. Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон говорил о том, что Трамп стремится достичь мира на Украине ради получения Нобелевской премии мира, которая до этого была вручена Бараку Обаме, занимавшему пост президента США два срока подряд - с 2009 по 2017 год. Позднее он засомневался, что глава Белого дома сможет получить премию после того, как он объявил о поставке вооружения Киеву. В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит". Позднее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
https://1prime.ru/20250805/epshteyn-860353868.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82583/21/825832112_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_f8c97a55d23dc9bf88a476050d9f0033.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, хиллари клинтон, нобелевская премия
Происшествия, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, Нобелевская премия
23:47 15.08.2025
 
Трамп назвал условие, при котором ему понравится Клинтон, передают СМИ

FN: Трамп заявил, что ему понравится Клинтон, если выдвинет его на Нобелевку

© РИА Новости . Никита Шохов | Перейти в медиабанк*Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон во время предвыборного ралли в городе Луисвилл штата Кентуккии
*Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон во время предвыборного ралли в городе Луисвилл штата Кентуккии - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Никита Шохов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что если бывший госсекретарь Хиллари Клинтон выдвинет его на Нобелевскую премию мира за урегулирование украинского конфликта, то она начнет ему снова нравиться.
Ранее бывшая конкурентка Трампа на президентских выборах 2016 года заявила, что готова выдвинуть его на Нобелевскую премию мира в случае урегулирования конфликта на Украине. Однако она уточнила, что сделает это, только если Трамп не поставит Украину в такую позицию, что Киеву придется отказаться от территорий в пользу России.
"Может быть, она снова начнет мне нравиться", - заявил Трамп телеканалу Fox News на борту своего самолета, говоря о возможных планах Клинтон.
Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон говорил о том, что Трамп стремится достичь мира на Украине ради получения Нобелевской премии мира, которая до этого была вручена Бараку Обаме, занимавшему пост президента США два срока подряд - с 2009 по 2017 год. Позднее он засомневался, что глава Белого дома сможет получить премию после того, как он объявил о поставке вооружения Киеву.
В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит".
Позднее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
Конгресс США вызвал Клинтонов и экс-глав ФБР на допросы по делу Эпштейна
5 августа, 18:24
 
ПроисшествияДональд ТрампХиллари КлинтонНобелевская премия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала