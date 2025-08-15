Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила экспорт молочной продукции с начала года - 15.08.2025
Россия нарастила экспорт молочной продукции с начала года
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российский экспорт молочной продукции с начала 2025 года вырос на 16% в стоимостном выражении, сообщил Минсельхоз РФ. "С начала года объем экспорта молочной продукции увеличился на 16%, в том числе сыров и творога – на 18%, кисломолочной продукции – на 23%, мороженого – на 37%, сухой молочной сыворотки – более чем в два раза", - говорится в сообщении Минсельхоза РФ. В пресс-службе ведомства уточнили, что динамика показателей приводится в стоимостном выражении на текущую дату. Также в министерстве напомнили, что в 2024 году поставки молочной продукции за рубеж выросли на 18% в стоимостном выражении. Позитивная динамика, по данным ведомства, сохраняется и сейчас. Основными рынками остаются страны ЕАЭС, а также Узбекистан, Азербайджан и Китай. "Выходить на новые каналы сбыта аграриям помогают меры поддержки, в том числе льготные кредиты и субсидии на перевозки сельхозпродукции. Кроме того, ведется расширение списка открытых стран и номенклатуры поставляемой продукции", - прокомментировали в Минсельхозе.
11:06 15.08.2025
 
Россия нарастила экспорт молочной продукции с начала года

Минсельхоз: российский экспорт молочной продукции с начала года вырос на 16%

© fotolia.com / Lilyana Vynogradova%Молочная продукция
%Молочная продукция - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© fotolia.com / Lilyana Vynogradova
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российский экспорт молочной продукции с начала 2025 года вырос на 16% в стоимостном выражении, сообщил Минсельхоз РФ.
"С начала года объем экспорта молочной продукции увеличился на 16%, в том числе сыров и творога – на 18%, кисломолочной продукции – на 23%, мороженого – на 37%, сухой молочной сыворотки – более чем в два раза", - говорится в сообщении Минсельхоза РФ. В пресс-службе ведомства уточнили, что динамика показателей приводится в стоимостном выражении на текущую дату.
Также в министерстве напомнили, что в 2024 году поставки молочной продукции за рубеж выросли на 18% в стоимостном выражении. Позитивная динамика, по данным ведомства, сохраняется и сейчас. Основными рынками остаются страны ЕАЭС, а также Узбекистан, Азербайджан и Китай.
"Выходить на новые каналы сбыта аграриям помогают меры поддержки, в том числе льготные кредиты и субсидии на перевозки сельхозпродукции. Кроме того, ведется расширение списка открытых стран и номенклатуры поставляемой продукции", - прокомментировали в Минсельхозе.
