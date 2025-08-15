https://1prime.ru/20250815/minselkhoz-860753292.html

Россия нарастила экспорт молочной продукции с начала года

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российский экспорт молочной продукции с начала 2025 года вырос на 16% в стоимостном выражении, сообщил Минсельхоз РФ. "С начала года объем экспорта молочной продукции увеличился на 16%, в том числе сыров и творога – на 18%, кисломолочной продукции – на 23%, мороженого – на 37%, сухой молочной сыворотки – более чем в два раза", - говорится в сообщении Минсельхоза РФ. В пресс-службе ведомства уточнили, что динамика показателей приводится в стоимостном выражении на текущую дату. Также в министерстве напомнили, что в 2024 году поставки молочной продукции за рубеж выросли на 18% в стоимостном выражении. Позитивная динамика, по данным ведомства, сохраняется и сейчас. Основными рынками остаются страны ЕАЭС, а также Узбекистан, Азербайджан и Китай. "Выходить на новые каналы сбыта аграриям помогают меры поддержки, в том числе льготные кредиты и субсидии на перевозки сельхозпродукции. Кроме того, ведется расширение списка открытых стран и номенклатуры поставляемой продукции", - прокомментировали в Минсельхозе.

